Neue Jagd-App Waidly: Digitale Revierverwaltung ohne Cloud-Zwang

Fabian Ripp, unabhängiger Entwickler aus der Nähe von Aschaffenburg, hat uns auf seine neue iPhone-Applikation für Jäger aufmerksam gemacht. Ein Projekt, das eine sehr spezielle Zielgruppe ins Visier nimmt, dabei aber einen Ansatz fährt, der auch uns abholt.

Und überhaupt, auch Dokumenten-Scanner mit NAS-Anbindung sind auf ihre Art und Weise ja auch ziemlich speziell.

Die Anwendung mit dem Namen Waidly befindet sich noch in der Beta-Phase, soll aber in Kürze in einer ersten stabilen Version im App Store erscheinen. Interessierte Nutzer können die Anwendung bereits vorab testen und erhalten bei Teilnahme an der Beta die spätere Vollversion kostenfrei.

Digitale Revierverwaltung ohne Cloud-Zwang

Im Zentrum der App steht die Dokumentation von Jagdaktivitäten direkt im Revier. Erlegungen lassen sich vor Ort erfassen und werden automatisch mit GPS-Daten versehen. Ergänzt wird dies durch Funktionen wie Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes, Mondphasen sowie sogenannte Büchsenlicht-Zeiten, die Jäger bei der Planung unterstützen sollen.

Ein wesentliches Merkmal der Anwendung ist der Verzicht auf eine verpflichtende Cloud-Anbindung. Sämtliche Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Damit richtet sich Waidly vor allem an Nutzer, die ihre Daten bewusst auf dem eigenen Gerät halten möchten. Optional lassen sich Backups erstellen und exportieren, etwa für den Gerätewechsel oder zur Weitergabe an Behörden.

Neben einzelnen Einträgen bietet die App auch eine Verwaltung kompletter Reviere. Hochsitze, Jagdeinrichtungen und Dokumente können hinterlegt und mit zusätzlichen Informationen wie Windrichtung oder Nutzung versehen werden. Eine integrierte Kartenansicht zeigt relevante Punkte im Umfeld an und erlaubt einfache Distanzmessungen.

Umfangreiche Funktionen und Apple-Watch-App

Waidly deckt ein breites Spektrum jagdlicher Anforderungen ab. Dazu zählen unter anderem Statistiken zu Abschüssen, eine Verwaltung von Jagdhunden sowie Exportfunktionen für PDF- und CSV-Dateien. Auch ein integriertes Kassenbuch mit DATEV-Export ist vorgesehen, um Einnahmen und Ausgaben rund um die Jagd zu erfassen.

Die Anwendung ist zudem für die Nutzung mit der Apple Watch ausgelegt. Erlegungen können direkt über die Uhr eingetragen werden, ohne das iPhone aus der Tasche zu nehmen. Eine automatische Standorterkennung ordnet Einträge dem jeweiligen Revier zu.

Der Entwickler plant, Waidly als Einmalkauf für 12,99 Euro anzubieten. Ein Abonnement ist nicht vorgesehen.