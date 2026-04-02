Kalender-Apps: Across überzeugt, Appoint meldet sich zurück

Im App Store kommt wieder Bewegung in die Auswahl an Kalender-Applikationen. Erst im Januar haben wir mit Across eine neue Alternative zu den zahlreichen Abo-Modellen vorgestellt und sind seit unserem Artikel selbst umgestiegen. Across hat uns überzeugt.

Nun meldet sich mit Appoint ein alter Bekannter zurück, der bereits seit 2014 verfügbar ist und nach einer kompletten Überarbeitung nun als Neuentwicklung antritt.

Die neue Version wurde vollständig in SwiftUI umgesetzt. Damit wurde die Anwendung von Grund auf neu aufgebaut, mit moderner Oberfläche und vielen neuen Funktionen.

Fokus auf Eingabe und Übersicht

Ein zentraler Bestandteil von Appoint ist die vereinfachte Termineingabe. Nutzer können Zeitangaben direkt in den Titel schreiben, etwa mit kurzen Formulierungen für Uhrzeiten oder Zeitspannen. Die Applikation erkennt diese Angaben automatisch und ergänzt die entsprechenden Felder im Hintergrund. Zusätzlich greift sie auf bereits genutzte Begriffe, Kontakte und eigene Wörterbücher zurück, um Vorschläge zu machen.

Neben der Eingabe bietet Appoint mehrere Ansichten, darunter Tages, Wochen und Monatsübersichten sowie eine Listenansicht. Termine lassen sich per Drag and Drop verschieben. In der Monatsansicht werden parallele Einträge so dargestellt, dass Überschneidungen schnell sichtbar werden. Auch eine Suchfunktion ist integriert, die Ergebnisse während der Eingabe aktualisiert.

Einmalkauf statt Cloud und Abo

Wie schon Across verfolgt auch Appoint einen Ansatz ohne verpflichtende Cloud-Dienste. Die Anwendung nutzt bestehende Kalenderquellen wie iCloud, Google oder Exchange und verzichtet auf eigene Server. Ein Nutzerkonto ist nicht erforderlich, ebenso wenig werden Tracking oder Analysewerkzeuge eingesetzt.

Beim Preismodell setzt Appoint ebenfalls auf einen einmaligen 8-Euro-Kauf. Damit positioniert sich die Anwendung gegen verbreitete Abo-Angebote im Kalenderbereich. Ergänzt wird der Funktionsumfang durch anpassbare Farbthemen, konfigurierbare Widgets und zusätzliche Informationen wie Tageslicht- und Mondphasen direkt in der Zeitleiste.

Wir begrüßen die Rückkehr von Appoint, die wieder Bewegung in den Markt für alternative Kalender-Apps bringt und wie Acros um Nutzer buhlt, die sich von laufenden Abokosten lösen möchten.