Fokussierte Alternativen ohne Abo
Kalender-Apps: Across überzeugt, Appoint meldet sich zurück
Im App Store kommt wieder Bewegung in die Auswahl an Kalender-Applikationen. Erst im Januar haben wir mit Across eine neue Alternative zu den zahlreichen Abo-Modellen vorgestellt und sind seit unserem Artikel selbst umgestiegen. Across hat uns überzeugt.
Nun meldet sich mit Appoint ein alter Bekannter zurück, der bereits seit 2014 verfügbar ist und nach einer kompletten Überarbeitung nun als Neuentwicklung antritt.
Die neue Version wurde vollständig in SwiftUI umgesetzt. Damit wurde die Anwendung von Grund auf neu aufgebaut, mit moderner Oberfläche und vielen neuen Funktionen.
Fokus auf Eingabe und Übersicht
Ein zentraler Bestandteil von Appoint ist die vereinfachte Termineingabe. Nutzer können Zeitangaben direkt in den Titel schreiben, etwa mit kurzen Formulierungen für Uhrzeiten oder Zeitspannen. Die Applikation erkennt diese Angaben automatisch und ergänzt die entsprechenden Felder im Hintergrund. Zusätzlich greift sie auf bereits genutzte Begriffe, Kontakte und eigene Wörterbücher zurück, um Vorschläge zu machen.
Neben der Eingabe bietet Appoint mehrere Ansichten, darunter Tages, Wochen und Monatsübersichten sowie eine Listenansicht. Termine lassen sich per Drag and Drop verschieben. In der Monatsansicht werden parallele Einträge so dargestellt, dass Überschneidungen schnell sichtbar werden. Auch eine Suchfunktion ist integriert, die Ergebnisse während der Eingabe aktualisiert.
Einmalkauf statt Cloud und Abo
Wie schon Across verfolgt auch Appoint einen Ansatz ohne verpflichtende Cloud-Dienste. Die Anwendung nutzt bestehende Kalenderquellen wie iCloud, Google oder Exchange und verzichtet auf eigene Server. Ein Nutzerkonto ist nicht erforderlich, ebenso wenig werden Tracking oder Analysewerkzeuge eingesetzt.
Beim Preismodell setzt Appoint ebenfalls auf einen einmaligen 8-Euro-Kauf. Damit positioniert sich die Anwendung gegen verbreitete Abo-Angebote im Kalenderbereich. Ergänzt wird der Funktionsumfang durch anpassbare Farbthemen, konfigurierbare Widgets und zusätzliche Informationen wie Tageslicht- und Mondphasen direkt in der Zeitleiste.
Wir begrüßen die Rückkehr von Appoint, die wieder Bewegung in den Markt für alternative Kalender-Apps bringt und wie Acros um Nutzer buhlt, die sich von laufenden Abokosten lösen möchten.
Entwickler: Urs Gort
Laden
Entwickler: DayMore Corp.
Laden
Die neuste Rezension von Appoint ist 9 Jahre alt?
Na egal, ernst gemeinte Frage. Welche Vorteile haben diese Kalenderapps gegenüber dem Apple Standardkalender? Ich vermisse eigentlich nichts.
Der Apple Standardkalender ist nicht nur richtig schlecht, sondern hat auch einige Bugs.
Beispielsweise kann man nicht zuverlässig nach Kalendereinträgen suchen die mehrere Jahre alt sind oder mehrere Jahre in der Zukunft liegen.
Die Anlage eines neuen Kalendereintrages erfolgt regelmäßig an einem anderen Tag als man auswählt (meistens +1 Tag)
Die Monatsübersicht ist keine „Übersicht“, die einzelnen Termine werden dort nicht einzeln angezeigt.
Wenn man mal einen anderen Kalender genutzt hat, dann merkt man erst wie schlecht der Apple Kalender ist (zB wenn man den Kalender intensiv nutzt und nicht nur 1 Termin die Woche hat).
Geht mir genauso. Eine zeitlang habe ich den WeekCal eingesetzt, aber schon seit min. 2 Jahren fehlt mir im Standardkalender nichts mehr, zumindest nichts was mir Extrakosten wert wäre (für meine Banking-App dagegen zahle ich gerne jährlich 40 Euro).
Ich wuerde sagen, dass die Bedienung der Apple Kalenderapp manchen einfach nicht gefaellt.
Mich stoert zum Beispiel das Wechseln in andere Ansichten, wenn man „Today“ mehrfach drueckt. Nur eine von vielen Sachen.
Aber das ist generell eine individuelle Sache. Manchen passt die App, manchen nicht.
Ich wuerde mal „months“ in den Ring werfen. Sehr simple, sehr praktische Kalenderapp. Und endlich hat jemand verstanden, dass man Zeit/Tage vertikal scrollen koennen sollte.
Hat aber subscription oder?
Ja, aber 10 EUR im Jahr ist meiner Meinung nach ok.
Ich nutze die App erst seit ein paar Wochen, mal schauen wie sie gepflegt wird.
calengoo ist mein Favorit, vor allem die Monatsübersicht.
Hat mal 3€ Einmalzahlung gekostet. Aktuell weiß ich es nicht.
Hat insbesondere die beste Wochen Ansicht im Querformat, bis heute gibt es nichts vergleichbares, allerdings sind die Einstellungen sehr umfangreich und oftmals auch nicht selbsterklärend. Trotzdem zurecht einer der Klassiker in der Geschichte des iPhones. Die parallele App für Windows ist leider sehr teuer.
Mein Lieblings-Kalender ist „FirstSeed-Calendar“
Ich bin ein Fan von „Wochenansichten“
Viele Dinge kann miCal seit langem.
Gut finde ich auch Calendar 366.
+1
CalenGoo – Einmalkauf, sehr viel Konfigurationsmöglichkeiten, verfügbar für verschiedene Plattformen, guter Support – ich verwende ihn seit Jahren.
Bin seit Eurem Artikel auch bei Across, frisches Design, gute Übersichten. Vorher bei Calendar 366, war auch gut. Am Ende hat das für bessere Widget den Ausschlag gegeben.
Mein Favorit ist ganz klar OneCalendar.
Across kostet übrigens 19,99 € im Einmalkauf.
Ich nutze Wochenplan. Bin auch Fan von Wochenansichten und das ist gut umgesetzt und per Wischgeste schön blätterbar. Optik ist zwar nur eine 3, aber dafür für mich schön handelbar.
Ich bleibe bei informant. Ohne Abo super Nutzbar und für mich die beste Darstellung.
Was bei Appoint leider fehlt ist die Integration der Erinnerungen. Da ist Accross wesentlich stärker.
Across ist die einzige unter den genannten, die sowohl auf dem Phone, als auch auf auf dem Pad und dem Mac läuft.
Across finde ich klasse
Hm. Across schaut ganz nett aus. Aber Teilnehmer eines Termins kann man nicht hinzufügen? Dazu muss man ernsthaft in die Apple Kalender App?
Ja, das ist mir auch gerade sehr negativ aufgefallen. Das wirkt sehr „unfertig“.