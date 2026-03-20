MyScanPilot: Scan-App speichert Dokumente direkt aufs NAS

MyScanPilot ist eine App des Entwicklers Christian Höpker, mit der sich Scans und Fotos direkt auf einem lokalen NAS oder einem selbstverwalteten Cloud-Dienst speichern lassen.

Nach Angaben des Entwicklers entstand die App, weil er keine Scan-App gefunden hat, mit der sich Dokumente ohne den Umweg über eine Cloud auf einem lokalen NAS speichern lassen. Aus dem Projekt gingen zunächst Versionen für iPhone und iPad hervor. Eine Mac-Version befindet sich derzeit bei Apple im Prüfprozess.

Scans direkt auf dem NAS speichern

MyScanPilot ermöglicht es, Dokumente per Kamera zu erfassen oder aus der Fotomediathek zu importieren und anschließend direkt auf definierte Speicherziele zu übertragen. Dabei lassen sich mehrseitige Dokumente zu einer einzelnen PDF-Datei zusammenfassen. Darüber hinaus können mehrere Dateien gleichzeitig verarbeitet und verschoben werden.

Ein zentraler Bestandteil der App ist eine integrierte Texterkennung, die vollständig lokal arbeitet und auf Apples VisionKit basiert. Nach Angaben des Entwicklers erkennt die Software in Verbindung damit unter anderem Absender, Datum oder Dokumenttyp und ordnet die Dateien entsprechend ein. Begleitend können auch den Inhalt der Dokumente beschreibende Dateinamen generiert werden.

Lokale KI-Auswertung

Auf neueren Systemen greift die App auf KI-Funktionen zur Analyse von Dokumenten zurück. Diese sollen zusätzliche Informationen wie Beträge oder Fristen erkennen und als Metadaten speichern. Die Verarbeitung erfolgt dabei nach Angaben des Entwicklers direkt auf dem Gerät.

Alternativ kann MyScanPilot auch als Foto-App genutzt werden. Bilder lassen sich dabei unter Umgehung von Apples Fotomediathek direkt auf ein NAS oder in eine frei wählbare Cloud speichern.

Vollversion für 3 Euro im Jahr

MyScanPilot lässt sich kostenlos im App Store laden und mit eingeschränktem Leistungsumfang verwenden. Für die Vollversion fällt ein Jahrespreis von 2,99 Euro an.