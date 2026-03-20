Externe Cloud-Anbieter vermeiden
MyScanPilot: Scan-App speichert Dokumente direkt aufs NAS
MyScanPilot ist eine App des Entwicklers Christian Höpker, mit der sich Scans und Fotos direkt auf einem lokalen NAS oder einem selbstverwalteten Cloud-Dienst speichern lassen.
Nach Angaben des Entwicklers entstand die App, weil er keine Scan-App gefunden hat, mit der sich Dokumente ohne den Umweg über eine Cloud auf einem lokalen NAS speichern lassen. Aus dem Projekt gingen zunächst Versionen für iPhone und iPad hervor. Eine Mac-Version befindet sich derzeit bei Apple im Prüfprozess.
Scans direkt auf dem NAS speichern
MyScanPilot ermöglicht es, Dokumente per Kamera zu erfassen oder aus der Fotomediathek zu importieren und anschließend direkt auf definierte Speicherziele zu übertragen. Dabei lassen sich mehrseitige Dokumente zu einer einzelnen PDF-Datei zusammenfassen. Darüber hinaus können mehrere Dateien gleichzeitig verarbeitet und verschoben werden.
Ein zentraler Bestandteil der App ist eine integrierte Texterkennung, die vollständig lokal arbeitet und auf Apples VisionKit basiert. Nach Angaben des Entwicklers erkennt die Software in Verbindung damit unter anderem Absender, Datum oder Dokumenttyp und ordnet die Dateien entsprechend ein. Begleitend können auch den Inhalt der Dokumente beschreibende Dateinamen generiert werden.
Lokale KI-Auswertung
Auf neueren Systemen greift die App auf KI-Funktionen zur Analyse von Dokumenten zurück. Diese sollen zusätzliche Informationen wie Beträge oder Fristen erkennen und als Metadaten speichern. Die Verarbeitung erfolgt dabei nach Angaben des Entwicklers direkt auf dem Gerät.
Alternativ kann MyScanPilot auch als Foto-App genutzt werden. Bilder lassen sich dabei unter Umgehung von Apples Fotomediathek direkt auf ein NAS oder in eine frei wählbare Cloud speichern.
Vollversion für 3 Euro im Jahr
MyScanPilot lässt sich kostenlos im App Store laden und mit eingeschränktem Leistungsumfang verwenden. Für die Vollversion fällt ein Jahrespreis von 2,99 Euro an.
Ich bin seit Jahren mit Scanner Pro zufrieden. Speichert per WebDAV auf meiner Synology.
Mache ich auch so, klappt auch problemlos per VPN. Dokumente werden automatisch aufs NAS geschoben. Dort dann in Ecodms einsortiert. Kostenloses (für privat) DMs System, das als docker läuft.
Ist das wirklich kostenlos? Ich hatte das damals immer eine Lizenz einrichten müssen und bin nun bei Paperless.
Verstehe den Sinn der App nicht.
Tut mir echt leid für den Entwickler, aber USP oder was die App kann, was andere nicht können sollen?
„ weil er keine Scan-App gefunden hat, mit der sich Dokumente ohne den Umweg über eine Cloud auf einem lokalen NAS speichern lassen“
Da alles macht QuickScan schon seit Jahren perfekt. Aber ok.
Nicht richtig gesucht wohl +1
1+
Jup. QuickScan. Lokal, unkompliziert, OCR & kostenfrei.
Ist bei mir mit der Nextcloud verbunden und über das Kontrollzentrum per OneClick erreichbar.
Genau so mache ich es auch.
Hätte noch eine Variante: Notizen, dann exportiert per PDF zu Dateien, dort dann aufs NAS.
Oder ich hab mein Multifunktionsgerät für wenig Geld von Brother, scan to smb ist da Standard und sehr bequem. Nie wieder falsch belichtete und schief ausgerichtete Dokumente dank Flachbett und / oder Einzugsscanner.
Warum denn ein Abo?
einfach so, um statt einer einmaligen Bezahlung weil keine laufenden Kosten vorhanden sind einfach dauerhaft Einnahmen damit zu generieren. Damit ist die App leider direkt für mich wieder erledigt und hat sich selber disqualifiziert, selbst für einen Test
Naja, 2,99€/Jahr? Da hast Du mehr für deinen Kaffee-to-Go beim Bäcker gezahlt.
Ich würde aber weiter gehen und auf einem System Paperless-ngx mit lokaler KI nutzen. Mit Swift paperless das/die Dokument(e) scannen und rüber auf das paperless-Endgerät :)
Komfortable und Open Source.
2,99€ für nichts ist halt mehr als 3,49€ für nen Coffee to go.
Hat jemand eine empfehlung für die direkte sicherung in einer ugreen nas? Sorry, newbie in dem bereich
Der Hersteller deines NAS ist irrelevant. Was du willst, ist eine App, die nach SMB, FTP oder WebDav scannen kann. All diese Dienste kannst du auf deinem NAS konfigurieren, falls das noch nicht geschehen ist, und dann über eine Scan App deiner Wahl, wie zum Beispiel QuickScan, verbinden.
https://apps.apple.com/app/id1513790291