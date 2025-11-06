Google Maps: KI bringt neue Funktionen für die Karten-App

Google will seinen Kartendienst um diverse Funktionen erweitern, die auf dem KI-Angebot Gemini basieren. Die Neuerungen sollen schrittweise in die Google-Maps-App für iOS und Android integriert werden. Das meiste allerdings zunächst nur in den USA, doch wird mit dem neuen Freihandmodus laut Google zumindest ein Teil der angekündigten Funktionen bereits in Kürze auch in Deutschland verfügbar sein.

Sprachsteuerung während der Fahrt

Laut Google wird Gemini erstmals vollständig in die sprachbasierte Navigation mit Google Maps integriert. Nutzer sollen auf dieser Basis während der Fahrt zusätzliche Informationen abfragen können, ohne auf die App zu sehen oder das Smartphone berühren zu müssen.

Die Funktion umfasst beispielsweise Hinweise zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Zwischenstopps entlang der Strecke oder die Möglichkeit, die voraussichtliche Ankunftszeit zu teilen. Auch komplexere Anfragen sollen verarbeitet werden, etwa die Suche nach einem Restaurant mit bestimmten Eigenschaften und das anschließende Starten der Route dorthin. Google zufolge sind dabei Spracheingaben wie folgt möglich.

Finde ein preisgünstiges Restaurant mit veganen Optionen entlang meiner Route … Wie sieht es dort mit Parkplätzen aus? … Welche Gerichte sind dort beliebt … OK, lass uns dorthin fahren.

Auch das Melden von Verkehrsstörungen soll in diesem Zusammenhang einfacher werden. Laut Google kann man künftig einfach Sprachfeedback im Stil von „Ich sehe einen Unfall“ oder „Vor uns scheint es ein Hindernis auf der Straße zu geben“ übermitteln.

Erstmal noch nicht in Deutschland:

Unter den weiteren, erstmal nicht für Deutschland vorgesehenen Neuerungen findet sich die Anzeige von Orientierungspunkten. Neben Ampeln und Kreuzungen sollen künftig markante Gebäude, Tankstellen oder Restaurants auf der Karte hervorgehoben werden. Navigationshinweise erfolgen dann mit Bezug zu diesen Objekten, etwa durch den Hinweis, nach einem bestimmten Geschäft abzubiegen. Als Basis dient hier laut Google eine Kombination aus den Standortdaten in Google Maps und Bildmaterial aus Street View.

Maps soll künftig auch dann Störungen melden, wenn keine aktive Navigation läuft. Nutzer können so jederzeit Hinweise zu unerwarteten Straßensperren oder Staus auf ihrer üblichen Strecke erhalten.

Auch die Kamerafunktion in Maps wird erweitert. Mit Google Lens lassen sich Geschäfte, Restaurants oder Sehenswürdigkeiten in der Umgebung identifizieren. Auf Nachfrage liefert Gemini zusätzliche Informationen, etwa welche Speisen in einem Restaurant besonders häufig bewertet werden oder welche Eindrücke Nutzer schildern.

Google hat noch keine Angaben dazu gemacht, was die Bereitstellung dieser zusätzlichen Funktionen in weiteren Ländern angeht.



