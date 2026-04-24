Neue E.ON Drive-App startet: Zugriff auf über 200.000 Ladepunkte

Der Energieversorger E.ON hat eine neue Version seiner Mobilitätsanwendung vorgestellt. Die überarbeitete E.ON Drive App soll Fahrer von Elektroautos beim Laden unterwegs unterstützen und gleichzeitig die bislang getrennten Angebote zusammenführen.

Perspektivisch erhalten Nutzer Zugang zu einem großen Teil der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland sowie zu einem europaweiten Netzwerk.

Nach Angaben des Anbieters lassen sich über die Anwendung mehr als 95 Prozent der Ladepunkte in Deutschland erreichen. Insgesamt umfasst das Netzwerk mehrere hunderttausend Stationen in Europa. Grundlage dafür ist die Zusammenarbeit mit zahlreichen Betreibern von Ladeinfrastruktur. In Deutschland zählen dazu unter anderem EnBW, IONITY und Shell Recharge.

Die Anwendung zeigt verfügbare Ladepunkte entlang einer Route an und berücksichtigt dabei auch geplante Termine aus dem Kalender. Nutzer können so Ladevorgänge im Voraus in ihre Fahrten integrieren. Ergänzt wird dies durch Filterfunktionen, mit denen sich etwa Ladeleistung, Anbieter oder Steckertyp eingrenzen lassen.

E.ON plant Einführung neuer Ladetarife

Ein Schwerpunkt der neuen App liegt auf einer vereinfachten Bedienung. Das überarbeitete Design im Vergleich zur eingstellten E.ON Drive Comfort-App soll die Navigation erleichtern und wichtige Informationen schneller zugänglich machen. Der Ladevorgang kann direkt über die Anwendung oder alternativ per Ladekarte gestartet werden. Für die Authentifizierung wird entweder ein QR-Code an der Säule gescannt oder eine RFID-Karte genutzt.

Zudem plant E.ON die Einführung neuer Ladetarife. Künftig sollen Nutzer zwischen zwei Modellen wählen können, die sich an unterschiedliche Nutzungsprofile richten. Während ein Tarif für gelegentliches Laden vorgesehen ist, richtet sich das zweite Angebot an Fahrer mit regelmäßigem Bedarf. Konkrete Preise werden in der Anwendung angezeigt, bevor ein Ladevorgang gestartet wird.

Auch das sogenannte Roaming spielt eine zentrale Rolle. Dabei handelt es sich um das Laden an Stationen anderer Betreiber, die nicht direkt zum E.ON-Netz gehören. Durch entsprechende Vereinbarungen können Nutzer dennoch auf diese Infrastruktur zugreifen, wobei je nach Anbieter unterschiedliche Preise gelten.