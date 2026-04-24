Tim Cook zieht Bilanz: Karten-App ein Flopp, Apple Watch ein Highlight

Kurz vor seinem geplanten Rückzug hat Apple-Chef Tim Cook im Rahmen einer Mitarbeiter-Versammlung auf zentrale Entscheidungen seiner Amtszeit zurückgeblickt und dabei auch eigene Fehler benannt.

Für die schlechte Performance von Apple Maps entschuldigte sich Cook öffentlich

Als besonders prägend bezeichnete er die Einführung von Apple Maps im Jahr 2012. Die Anwendung war zum Start in vielen Regionen unzuverlässig, lieferte falsche Wegbeschreibungen und enthielt fehlerhafte Ortsangaben. Im Vergleich zu Angeboten von Google schnitt sie deutlich schlechter ab.

Cook räumte ein, dass die Software zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht ausgereift gewesen sei. Die damalige Entscheidung führte zu internen Konsequenzen. So trennte sich das Unternehmen vom damaligen Softwarechef Scott Forstall, der eng mit Steve Jobs zusammengearbeitet hatte. Für Apple war dies eine der ersten größeren Umstrukturierungen unter Cooks Führung.

John Ternus übernimmt Cooks CEO-Posten im September

Rückblickend bezeichnete Cook den Umgang mit der Situation als wichtigen Lernmoment. Apple hatte sich öffentlich entschuldigt und Nutzern vorübergehend alternative Anwendungen empfohlen. Diese Reaktion verdeutliche, dass die Bedürfnisse der Anwender im Mittelpunkt stehen sollten, so Cook.

Apple Watch und Gesundheit im Fokus

Neben den Fehlern hob Cook auch Entwicklungen hervor, die er als besonders bedeutend für das Unternehmen einstuft. Dazu zählt vor allem die Apple Watch. Seit ihrer Einführung im Jahr 2014 wurde sie schrittweise um Gesundheitsfunktionen erweitert. Anfangs beschränkte sich das Angebot auf die Messung der Herzfrequenz. Inzwischen unterstützt die Uhr EKG-Messungen, eine Schlafüberwachung, Bluthochdruck-Meldungen und weitere Auswertungen zu anderen Vitaldaten.

Cook verwies darauf, dass ihn insbesondere Rückmeldungen von Nutzern geprägt hätten. Berichte darüber, dass die Uhr in Einzelfällen gesundheitliche Probleme frühzeitig erkannt habe, hätten die strategische Ausrichtung bestätigt.

Cook betonte, dass Fehler Teil unternehmerischer Entscheidungen seien. Entscheidend sei, aus ihnen zu lernen und den Fokus konsequent auf die Nutzer zu richten. Am 1. September 2026 wird Apples Hardware-Chef John Ternus die Rolle des CEO übernehmen, Tim Cook wechselt dann in den Aufsichtsrat.