Nach iOS-Update: Sonderzeichen verhindert PIN-Eingabe

Ein Softwarefehler Apples nach einer der letzten iOS-Aktualisierungen hat dazu geführt, dass vereinzelte Nutzer in Tschechien keinen Zugriff mehr auf ihre iPhones haben. Auslöser ist eine Änderung an der Bildschirmtastatur, die ein zuvor verwendetes Sonderzeichen nicht mehr korrekt verarbeitet.

Betroffen ist unter anderem ein in den USA lebender Student, der anstelle eines reinen Zahlencodes einen alphanumerischen Zugangscode verwendet hat. Diese Variante gilt als sicherer, da sie mehr mögliche Kombinationen bietet. Nach dem Update auf iOS 26.4 ließ sich der zuvor konfigurierte Code jedoch nicht mehr vollständig eingeben, da ein bestimmtes diakritisches Zeichen, der sogenannte Háček, auf dem Sperrbildschirm nicht mehr angeboten wurde.

Zwar ist das Zeichen weiterhin in der regulären Tastatur vorhanden, doch bei der Eingabe des Codes auf dem Sperrbildschirm wird stattdessen ein anderes, optisch ähnliches Zeichen eingesetzt. Dieses wird vom System nicht akzeptiert, wodurch das Entsperren des iPhones unmöglich wird.

Keine Wiederherstellung ohne Datenverlust

Besonders problematisch ist die Situation, da sich auf dem Gerät persönliche Daten befinden, die nicht in Apples iCloud gesichert wurden. Eine Wiederherstellung des iPhones würde zwar den Zugriff wieder ermöglichen, gleichzeitig aber alle gespeicherten Inhalte löschen.

Nach Angaben des Fachportals The Register hat der betroffene Nutzer hat verschiedene Lösungsansätze ausprobiert, darunter alternative Eingaben, das Zurücksetzen auf eine frühere Systemversion sowie den Versuch, das Passwort über externe Hilfsmittel einzugeben. Keiner dieser Ansätze führte zum Erfolg. Auch ein Termin im Apple Store brachte keine Lösung.

Teil des Problems ist ein Sicherheitsmechanismus Apples: Nach einem Update befindet sich das Gerät in einem Zustand, in dem weder biometrische Verfahren noch angeschlossene Eingabegeräte genutzt werden können. Erst nach erfolgreicher Codeeingabe werden diese Funktionen wieder freigeschaltet.

Der Fall ist kein Einzelfall. Berichte über ähnliche Probleme findet man auch an anderer Stelle. Eine offizielle Stellungnahme von Apple liegt bislang nicht vor. Für Betroffene bleibt damit aktuell nur die Hoffnung auf ein weiteres Update, das die Eingabe des fehlenden Zeichens wieder ermöglicht.