Tastaturänderung blockiert alphanumerischen Code
Nach iOS-Update: Sonderzeichen verhindert PIN-Eingabe
Ein Softwarefehler Apples nach einer der letzten iOS-Aktualisierungen hat dazu geführt, dass vereinzelte Nutzer in Tschechien keinen Zugriff mehr auf ihre iPhones haben. Auslöser ist eine Änderung an der Bildschirmtastatur, die ein zuvor verwendetes Sonderzeichen nicht mehr korrekt verarbeitet.
Betroffen ist unter anderem ein in den USA lebender Student, der anstelle eines reinen Zahlencodes einen alphanumerischen Zugangscode verwendet hat. Diese Variante gilt als sicherer, da sie mehr mögliche Kombinationen bietet. Nach dem Update auf iOS 26.4 ließ sich der zuvor konfigurierte Code jedoch nicht mehr vollständig eingeben, da ein bestimmtes diakritisches Zeichen, der sogenannte Háček, auf dem Sperrbildschirm nicht mehr angeboten wurde.
Zwar ist das Zeichen weiterhin in der regulären Tastatur vorhanden, doch bei der Eingabe des Codes auf dem Sperrbildschirm wird stattdessen ein anderes, optisch ähnliches Zeichen eingesetzt. Dieses wird vom System nicht akzeptiert, wodurch das Entsperren des iPhones unmöglich wird.
Keine Wiederherstellung ohne Datenverlust
Besonders problematisch ist die Situation, da sich auf dem Gerät persönliche Daten befinden, die nicht in Apples iCloud gesichert wurden. Eine Wiederherstellung des iPhones würde zwar den Zugriff wieder ermöglichen, gleichzeitig aber alle gespeicherten Inhalte löschen.
Nach Angaben des Fachportals The Register hat der betroffene Nutzer hat verschiedene Lösungsansätze ausprobiert, darunter alternative Eingaben, das Zurücksetzen auf eine frühere Systemversion sowie den Versuch, das Passwort über externe Hilfsmittel einzugeben. Keiner dieser Ansätze führte zum Erfolg. Auch ein Termin im Apple Store brachte keine Lösung.
Teil des Problems ist ein Sicherheitsmechanismus Apples: Nach einem Update befindet sich das Gerät in einem Zustand, in dem weder biometrische Verfahren noch angeschlossene Eingabegeräte genutzt werden können. Erst nach erfolgreicher Codeeingabe werden diese Funktionen wieder freigeschaltet.
Der Fall ist kein Einzelfall. Berichte über ähnliche Probleme findet man auch an anderer Stelle. Eine offizielle Stellungnahme von Apple liegt bislang nicht vor. Für Betroffene bleibt damit aktuell nur die Hoffnung auf ein weiteres Update, das die Eingabe des fehlenden Zeichens wieder ermöglicht.
Sorry, aber:
Ahahaha ;..(
Du hättest es besser hinbekommen, klar.
Hab ich nicht behauptet. Den weinenden Smiley entdeckt?ich kenne das Problem leider bei eigenen Tools..
Leg Dich einfach wieder hin ;)
Und wie wird das Update eingespielt ohne dass das Gerät entsperrt wird?
Das war auch mein erster Gedanke
+1
Wenn ich es richtig verstehe, ist es doch nach dem Update nicht mehr möglich das Sonderzeichen einzugeben.
Das ist schon wirklich sehr ärgerlich!
Backups der Vergangenheit bringen dann ja auch nichts mehr.
Das wird dann wohl über den Apple Store funktionieren.
iTunes?
Über den Wartungsmodus und dann gibt es die Funktion „aktualisieren“
Dort kannst du mit gedrückter Option-Taste eine runtergeladene IPSW nehmen und aktualisieren.
Wobei das dann natürlich nur noch mit signierten iOS geht. Sobald ein iOS nicht mehr signiert ist, kein Downgrade
Aber dann werden die Daten dennoch gelöscht. Ich seh da keinen Vorteil
Kannst es in den Wiederherstellungsmodus versetzen, da kann man auch aktualisieren ohne Passwort
Es ist NACH dem Update nicht mehr zu entsperren!
Entschuldigung, ich hatte noch keinen Kaffee. Du meintest sicher die folgenden Updates oder Downgrades…
Auu Mann, erst mitdenken, dann schreiben.
Es funktionierte doch vor der Aktualisierung wie gehabt! Schaltet mal das Gehirn ein
… und wie soll er das „weitere update“ installieren, wenn er nicht „rein“ kommt?
Im Apple Store wird man das vermutlich machen.
Wartungsmodus mit iTunes/Finder
oh…, aber ein Update könnte jetzt nicht mehr ohne Zugang umgesetzt werden, oder?
Naja, immerhin hat er vor dem Update eine Sicherung durchgeführt, so wie es Apple immer empfiehlt :)
Bin mir ziemlich sicher, dass man über den Wiederherstellungsmodus am iPhone das vorherige update als Update über den PC einspielen kann und somit wieder reinkommen würde.
Bitter.
Vielleicht besteht ja für ihn die Möglichkeit das neue Update von Apple einspielen zu lassen im Apple Store, ähnlich wenn neue iPhone verpackt sind, aber noch die „alte“ Software drauf haben.
Die werden ja auch geupdatet.
Das bekräftigt mich darin, auch weiterhin mein iPhone vor jedem iOS-Update auf den PC zu sichern (iTunes + iMazing), zumal ich mehrere „nicht deutsche“ Sonderzeichen verwende.
toller Peter
2026 und Backups sind so einfach wie nie – natürlich ärgerlich und er kann nichts dafür für den bug, aber wenn sein iPhone nicht automatisch jede Nacht in iCloud backuped, dann ist er bei einem Verlust nicht gesicherter Daten selber schuld. Die Daten wären genauso weg, wenn er sein iPhone verliert, es geklaut wird, sich bei einem Update aufhängt oder bei einem Unfall kaputt geht.
Man kann das iphone in DFU Modus packen und da updaten wenn ein Update verfügbar ist. Danach sind die daten IDR noch drauf.
Damit sollte das ggf ohne datenverlust klappen ;)
Top Programmierer sag ich nur. Vorher testen braucht der Weltkonzern das ja nicht. Typisch mal wieder. Teuer und …