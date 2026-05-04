Neue CoreFiles-App: Dokumentenscanner setzt auf feste Scan-Ziele

Eine neue iPhone-Applikation aus Hamburg will ein alltägliches Problem bei der Dokumentenablage vereinfachen. CoreFiles richtet sich an Nutzer, die Belege, Verträge oder Notizen regelmäßig mit dem iPhone digitalisieren und strukturiert speichern möchten.

Der Ansatz unterscheidet sich dabei von vielen bekannten Lösungen. Statt Dokumente zunächst zu erfassen und anschließend einen Speicherort zu suchen, kehrt die Anwendung die Reihenfolge um.

Zielordner vor dem Scan festlegen

Im Zentrum der Applikation steht ein klar definierter Ablauf. Nutzer wählen zunächst einen Zielordner aus und starten erst danach den Scanvorgang. Die Datei wird anschließend automatisch im gewählten Verzeichnis abgelegt. Dieser Schritt führt bei vielen anderen Anwendungen häufig zu zusätzlichem Navigationsaufwand.

CoreFiles bietet dafür sogenannte Schnellspeicher. Dabei handelt es sich um frei definierbare Zielordner, die sich direkt anwählen lassen. Typische Kategorien wie Buchhaltung, Projekte oder Archiv lassen sich so vorab festlegen. Der Scanvorgang selbst unterstützt mehrseitige Dokumente und erkennt Kanten automatisch. Die Ergebnisse werden direkt als PDF gespeichert.

Anbindung an Netzspeicher und Cloud-Dienste

Neben dem lokalen Speicher integriert CoreFiles verschiedene externe Speicherorte. Dazu zählen iCloud Drive sowie Netzlaufwerke auf Basis von SMB oder WebDAV. Auch Verbindungen zu SFTP-Servern und Microsoft SharePoint lassen sich einrichten.

Ergänzend unterstützt die Applikation die Möglichkeit Dateien aus anderen Anwendungen direkt zu importieren. Inhalte können so ohne Zwischenschritte übernommen und ebenfalls einem vordefinierten Ziel zugeordnet werden. Eine integrierte Vorschau ermöglicht das Öffnen und Verwalten gängiger Dateiformate innerhalb der Anwendung.

CoreFiles kann kostenlos geladen und ausprobiert werden. Der volle Funktionsumfang wird über einen Einmalkauf von 7,99 Euro freigeschaltet.

Scanem als simple Alternative

Für Anwender, die nur gelegentlich Dokumente digitalisieren und dabei auf zusätzliche Funktionen verzichten möchten, bietet sich mit Scanem (ehemals Scanit) eine schlanke Alternative an. Die Anwendung konzentriert sich auf den direkten Weg vom Papier zur PDF-Datei. Nach dem Erfassen mit der Kamera lassen sich grundlegende Anpassungen wie Helligkeit, Kontrast und Lesbarkeit vornehmen. Anschließend wird das Dokument gespeichert oder weitergegeben.

Scanem verzichtet vollständig auf Cloud-Anbindungen und verarbeitet alle Inhalte lokal auf dem Gerät.