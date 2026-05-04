Anbindung an Netzspeicher und Cloud-Dienste
Neue CoreFiles-App: Dokumentenscanner setzt auf feste Scan-Ziele
Eine neue iPhone-Applikation aus Hamburg will ein alltägliches Problem bei der Dokumentenablage vereinfachen. CoreFiles richtet sich an Nutzer, die Belege, Verträge oder Notizen regelmäßig mit dem iPhone digitalisieren und strukturiert speichern möchten.
Der Ansatz unterscheidet sich dabei von vielen bekannten Lösungen. Statt Dokumente zunächst zu erfassen und anschließend einen Speicherort zu suchen, kehrt die Anwendung die Reihenfolge um.
Zielordner vor dem Scan festlegen
Im Zentrum der Applikation steht ein klar definierter Ablauf. Nutzer wählen zunächst einen Zielordner aus und starten erst danach den Scanvorgang. Die Datei wird anschließend automatisch im gewählten Verzeichnis abgelegt. Dieser Schritt führt bei vielen anderen Anwendungen häufig zu zusätzlichem Navigationsaufwand.
CoreFiles bietet dafür sogenannte Schnellspeicher. Dabei handelt es sich um frei definierbare Zielordner, die sich direkt anwählen lassen. Typische Kategorien wie Buchhaltung, Projekte oder Archiv lassen sich so vorab festlegen. Der Scanvorgang selbst unterstützt mehrseitige Dokumente und erkennt Kanten automatisch. Die Ergebnisse werden direkt als PDF gespeichert.
Anbindung an Netzspeicher und Cloud-Dienste
Neben dem lokalen Speicher integriert CoreFiles verschiedene externe Speicherorte. Dazu zählen iCloud Drive sowie Netzlaufwerke auf Basis von SMB oder WebDAV. Auch Verbindungen zu SFTP-Servern und Microsoft SharePoint lassen sich einrichten.
Ergänzend unterstützt die Applikation die Möglichkeit Dateien aus anderen Anwendungen direkt zu importieren. Inhalte können so ohne Zwischenschritte übernommen und ebenfalls einem vordefinierten Ziel zugeordnet werden. Eine integrierte Vorschau ermöglicht das Öffnen und Verwalten gängiger Dateiformate innerhalb der Anwendung.
CoreFiles kann kostenlos geladen und ausprobiert werden. Der volle Funktionsumfang wird über einen Einmalkauf von 7,99 Euro freigeschaltet.
Entwickler: DANIEL ROSIER
Laden
Scanem als simple Alternative
Für Anwender, die nur gelegentlich Dokumente digitalisieren und dabei auf zusätzliche Funktionen verzichten möchten, bietet sich mit Scanem (ehemals Scanit) eine schlanke Alternative an. Die Anwendung konzentriert sich auf den direkten Weg vom Papier zur PDF-Datei. Nach dem Erfassen mit der Kamera lassen sich grundlegende Anpassungen wie Helligkeit, Kontrast und Lesbarkeit vornehmen. Anschließend wird das Dokument gespeichert oder weitergegeben.
Scanem verzichtet vollständig auf Cloud-Anbindungen und verarbeitet alle Inhalte lokal auf dem Gerät.
Entwickler: Labi, LLC
Laden
Scanem (ehemals ScanIt glaube ich?) habe ich mir auf Anraten von ifun geholt und bin seitdem sehr zufrieden damit! Kann ich nur empfehlen!
Mit oder ohne OCR?
QuickScan ist einfach das Non plus ultra … Mit einem Widget kann man dort dasselbe erreichen
… und hate außerdem dort auch die Unterstützung für Mail, Paperless-NGX, Dropbox, Google Drive und pCloud
Nutze ich auch, wenn ich wirklich mal mobil scannen muss. Dateien landen (bei mir so eingestellt) direkt auf dem Desktop und ich weiß, dass ich mich noch drum kümmern muss. Super-Easy.
Falls wer keine separate App nutzen möchte das geht mit iOS Bordmittlen mit Notizen.
…auch auf dem gleichen Wege in der „Dateien“-App: Ordner wählen, anschl. oben links im Menü „Dokumente scannen“ wählen.
Hat aber keine OCR Erkennung. Folglich nicht zu gebrauchen
Habe die App gerade mal ausprobiert. Nach erstem Test konnte ich leider kein OCR feststellen. Somit ist eine Volltextsuche leider nicht möglich. Wenn’s so ist, dann für mich leider ein K.O.-Kriterium.