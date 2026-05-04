Zugriff nur für aktive Zocker: Tipico-App zeigt WM-Streams

Zum Monatswechsel hat der Sportwettenanbieter Tipico mit einer ungewöhnlichen Ankündigung für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Unternehmen stellte auf seiner Webseite in Aussicht, alle Spiele der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada live über die eigene App übertragen zu wollen.

Nur für registrierte Wettkunden

Der Zugriff sollte allerdings nicht frei erfolgen, sondern an ein aktives Nutzerkonto gebunden sein. Zugang erhalten demnach nur registrierte Kunden, die über Guthaben verfügen oder innerhalb der vergangenen 24 Stunden eine Wette platziert haben. Voraussetzung bleibt zudem eine Altersverifikation, da das Angebot nur für Volljährige zugänglich ist.

Das Streamingangebot unterscheidet sich deutlich von klassischen Übertragungen. Während die Deutsche Telekom mit MagentaTV sämtliche Partien in voller Länge und mit redaktioneller Begleitung zeigt, richtet sich das Tipico-Modell mit rohen Versionen der Live-Übertragung gezielt an Wettkunden, die eher an Ergebnissen denn an Atmosphäre interessiert sind.

Die bereitgestellten Bilder unterscheiden sich dabei wohl deutlich von klassischen TV-Übertragungen. So soll nicht nur die Auflösung reduziert sein, auch darf der Stream nur in einem begrenzten Bereich des Displays dargestellt werden. Auf Smartphones ist maximal die Hälfte der Bildschirmfläche vorgesehen, auf größeren Displays ein noch kleinerer Anteil. Eine redaktionelle Aufbereitung oder Kommentierung ist nicht Teil des Angebots.

Ankündigung teilweise zurückgezogen

Möglich wird das Angebot durch eine separate Rechtevergabe des Weltverbands FIFA, wie die DPA in einer Agenturmeldung erklärt. Dieser hat dem Unternehmen Stats Perform die Vermarktung von Wettdaten und begleitenden Livestreams übertragen. Stats Perform wiederum fungiert dabei als Zwischenhändler und vergibt entsprechende Nutzungsrechte an lizenzierte Wettanbieter.

Für zusätzliche Irritationen sorgte der Umgang mit der eigenen Ankündigung. Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung verschwand der Hinweis auf das vollständige WM-Streaming von der Tipico-Webseite wieder. Gleichzeitig hielt das Unternehmen in seiner Kommunikation an den grundsätzlichen Plänen fest und bekräftigte, ein erweitertes Live-Erlebnis anbieten zu wollen.