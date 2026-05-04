AirTags 2 fallen auf neuen Tiefstpreis

Apples Ortungsanhänger der zweiten Generation sind derzeit deutlich günstiger erhältlich als noch zum Marktstart. Das Viererset, das Ende Januar zunächst für 119 Euro gelistet wurde, ist inzwischen auf 86,99 Euro gefallen. Rechnerisch ergibt sich damit ein Stückpreis von rund 21,75 Euro.

Damit erreichen die überarbeiteten Tracker nahezu das Preisniveau der immer noch angebotenen ersten Generation, die bei Amazon im Viererpack aktuell für 84 Euro verkauft wird.

Das reduzierte Preisniveau ist nicht auf einzelne Anbieter beschränkt. Neben Amazon finden sich auch beim Online-Händler Galaxus vergleichbare Angebote, die sich mit 86,15 Euro inzwischen auf einem ähnlichen Niveau eingependelt haben. Auch bei den AirTags setzt sich damit die Entwicklung fort, die wir bereits bei MacBook Neo und dem iPhone 17 beobachtet haben. Neue Apple Produkte unterschreiten ihre unverbindliche Preisempfehlung immer schneller.

Technische Anpassungen im Detail

Äußerlich unterscheiden sich die neuen AirTags kaum von den 2021 vorgestellten Vorgängern. Hinweise auf die jeweilige Generation liefern vor allem kleine Details wie Beschriftungen oder Kennzeichnungen auf der Rückseite. Die wesentlichen Änderungen betreffen die verbaute Technik.

Apple hat unter anderem die Bluetooth-Reichweite erweitert und den integrierten Lautsprecher überarbeitet. Dieser gibt nun besser wahrnehmbare Signale aus. Gleichzeitig wurde die Bauweise angepasst, um Manipulationen am Lautsprecher zu erschweren.

Wie schon beim ersten Modell geben die Tracker einen Ton aus, wenn sie sich unbemerkt in der Nähe fremder Personen befinden. Diese Funktion soll unerwünschtes Tracking verhindern und wurde beim neuen Modell robuster umgesetzt. Die präzise Ortung per Ultrabreitband bleibt weiterhin an neuere iPhone-Modelle gebunden und steht erst ab Geräten wie dem iPhone 11 zur Verfügung.

Was bei der Bestellung nicht vergessen werden sollte: Apples AirTags benötigen in der Regel einen zusätzlichen Schlüsselanhänger, um am Schlüsselbund, an Taschen oder Rucksäcken befestigt werden zu können. Wir haben hier gute Erfahrungen mit den von Belkin angebotenen AirTag-Hüllen gemacht.