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Rechnerischer Stückpreis von 21,75 Euro

AirTags 2 fallen auf neuen Tiefstpreis
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Apples Ortungsanhänger der zweiten Generation sind derzeit deutlich günstiger erhältlich als noch zum Marktstart. Das Viererset, das Ende Januar zunächst für 119 Euro gelistet wurde, ist inzwischen auf 86,99 Euro gefallen. Rechnerisch ergibt sich damit ein Stückpreis von rund 21,75 Euro.

Airtag 2 Apple

Damit erreichen die überarbeiteten Tracker nahezu das Preisniveau der immer noch angebotenen ersten Generation, die bei Amazon im Viererpack aktuell für 84 Euro verkauft wird.

Das reduzierte Preisniveau ist nicht auf einzelne Anbieter beschränkt. Neben Amazon finden sich auch beim Online-Händler Galaxus vergleichbare Angebote, die sich mit 86,15 Euro inzwischen auf einem ähnlichen Niveau eingependelt haben. Auch bei den AirTags setzt sich damit die Entwicklung fort, die wir bereits bei MacBook Neo und dem iPhone 17 beobachtet haben. Neue Apple Produkte unterschreiten ihre unverbindliche Preisempfehlung immer schneller.

Technische Anpassungen im Detail

Äußerlich unterscheiden sich die neuen AirTags kaum von den 2021 vorgestellten Vorgängern. Hinweise auf die jeweilige Generation liefern vor allem kleine Details wie Beschriftungen oder Kennzeichnungen auf der Rückseite. Die wesentlichen Änderungen betreffen die verbaute Technik.

Apple hat unter anderem die Bluetooth-Reichweite erweitert und den integrierten Lautsprecher überarbeitet. Dieser gibt nun besser wahrnehmbare Signale aus. Gleichzeitig wurde die Bauweise angepasst, um Manipulationen am Lautsprecher zu erschweren.

Airtag 2

Wie schon beim ersten Modell geben die Tracker einen Ton aus, wenn sie sich unbemerkt in der Nähe fremder Personen befinden. Diese Funktion soll unerwünschtes Tracking verhindern und wurde beim neuen Modell robuster umgesetzt. Die präzise Ortung per Ultrabreitband bleibt weiterhin an neuere iPhone-Modelle gebunden und steht erst ab Geräten wie dem iPhone 11 zur Verfügung.

Was bei der Bestellung nicht vergessen werden sollte: Apples AirTags benötigen in der Regel einen zusätzlichen Schlüsselanhänger, um am Schlüsselbund, an Taschen oder Rucksäcken befestigt werden zu können. Wir haben hier gute Erfahrungen mit den von Belkin angebotenen AirTag-Hüllen gemacht.

Produkthinweis
Apple AirTag (2. Generation) 4er Pack: Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr: Ortungsgerät mit Ton... 86,99 EUR 119,00 EUR
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Belkin AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger (Secure Holder Schutzhülle für Air Tag, Accessoire mit Kratzschutz... 8,10 EUR 13,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
04. Mai 2026 um 08:58 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    31 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das verlinkte Angebot bezieht sich allerdings auf die erste Generation der Airtags.

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  • Ich hab noch die erste Generation und bei mir sind alle 2-3 Monate die Batterien leer. Ist das normal? Liegt das an den Tags oder kann das auch an der Batterie liegen? Ich hole immer die billigen von DM :D

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  • Empfindet noch jemand den Klingelton der AirTags als überarbeitungsbedürftig? Dadurch dass die Töne immer wie ein Echo klingen, weiß ich nie woher der Ton gerade kommt. Das Sound Design bei meinen Tiles oder sogar bei den Maginon Aldi Tags ist auf jeden Fall hilfreicher.

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  • Kann mir mal jemand erklären, warum ich hier zum Apple Original zum 4-fachen Preis greifen sollte? Ich habe bestimmt 10 Alternativ-Tags für etwa 5 Euro pro Stück im Einsatz, die Batterie hält mindestens gleich lang wie bei meinen originalen Tags und sie funktionieren auch sonst genau gleichwertig…

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    • Guten Morgen. Präzisionsortung. Und neu über die Apple Watch.

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      • Präzisionsortung! Das ist das Beste, was ich hier in diesem Jahr gelesen habe!

      • @Chabo
        Das Jahr hält für dich sicherlich noch mehr Überraschungen parat, wenn du so leicht zu begeistern bist ;)
        Zitat:
        Präzisionsortung ermöglicht die hochgenaue Lokalisierung von Objekten oder Personen, oft zentimetergenau, durch Technologien wie UWB (Ultra-Wideband) in Innenräumen (10-30 cm) und GPS RTK (Real-Time Kinematic) im Außenbereich. Sie ist essenziell für Logistik, Asset-Tracking, autonome Maschinen sowie die präzise Suche nach unterirdischen Leitungen (z.B. mit Leica DT100).

      • Mike, ist ein IPhone in der Nähe, z.B. im Wald oder abgelegenen Orten, ist die Präzision gleich NULL Entschuldige bitte, wenn ich Dich enttäuschen muss!

      • Kein IPhone!

      • Kein Iphone in der Nähe, muss es heißen! Überraschung!

      • @Chabo
        Ehrlich, ich verstehe null Zusammenhang von dem was du sprichst.
        Es wurde nach dem Unterschied gefragt. Keine Ahnung wie dein Text dazu passt.

      • Hi Mike, ich habe mich auf den Kommentar bezogen!

      • Unabhängig davon kann man, wie ich beschrieben habe, auch beim Apple Original niemals von Präzision sprechen.

      • @Chabo
        Ehrlich, ich kann dir gar nicht mehr folgen.
        Apple AirTags gehen im Radius von 5m tadellos auf 1dm genau.
        Selbstverständlich zählt das als Präzise.
        Mir scheint, als verstehst du nicht, dass AirTags nur und ausschließlich eine Präzionsortung bereitstellen. Alle anderen Tags, im Wo ist? Netzwerk, Nutzen die iDevices (GPS), die sie streifen. Kurz; alle anderen haben gar keine Ortungsfunktion.
        Aber ich bin jetzt hier auch raus :)

    Redet mit. Seid nett zueinander!

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