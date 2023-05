Neu von ESR: Klappbare Reiseladestation mit Apple-Watch-Modul

Der Zubehör-Anbieter ESR hat eine neue Ladestation für unterwegs vorgestellt, das sich zusammenklappen und damit kompakt im Reisegepäck verstauen lässt. Wie schon der letzten Neuveröffentlichung des Händlers liegt auch der neuen 3-in-1-Ladestation wieder ein modulares Ladedock für die Apple Watch bei, das sich abziehen und bei Bedarf auch einzeln an Netzteilen, mobilen Akkus, am MacBook oder auch im Auto einsetzen lässt. Das Apple-Watch-Lademodul benötigt lediglich einen USB-C-Port.

