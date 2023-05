Facebook Messenger: Apple Watch App wird eingestellt

Was den Facebook Messenger angeht, hat ein Unternehmenssprecher die Umstellung gegenüber US-Medien bestätigt, gibt jedoch an diese erst im Laufe des Juni durchführen zu wollen. Dabei betont Meta, dass Anwender weiterhin in der Lage sein werden Messenger-Benachrichtigungen auf ihrer Apple Watch empfangen, lediglich zumAntworten wird man auf iPhone oder Mac ausweichen müssen, wo sich der Facebook Messenger auch im Web nutzen lässt.

Der Hinweis, der viele Anwender bislang offenbar nicht erreicht hat, erinnert an ähnliche Umstellungen bei der offiziellen Facebook-App. Auch hier entfernte der Konzern Apple-Watch-Funktionen, die das Erstellen von Statusmeldungen ermöglichten, ohne dafür die iPhone-Applikation öffnen zu müssen. Damals spekulierte die Community, dass Facebook Anwender so dazu bringen wollte, wieder häufiger zur iPhone-App zu greifen, um die dort ausgespielten Anzeigen einem breiteren Publikum zu präsentieren – verzichtete die Apple Watch-App doch ganz auf entsprechende Banner-Plätze.

So sollen Anwender zwar auch im kommenden Monat noch die Möglichkeit haben, neue Benachrichtigungen des Facebook Messengers auf der Apple Watch einzusehen, können am Handgelenkt dann aber nicht mehr auf diese Reagieren, sondern müssen ihre Antworten dann zwingend auf dem iPhone verfassen.

Insert

You are going to send email to