Neu in iOS 27: KI-Funktionen für VoiceOver und Lupe

Apple erweitert die Bedienungshilfen von iOS, iPadOS und macOS mit den nächsten Betriebssystem-Versionen um neue KI-Funktionen. Im Mittelpunkt stehen dabei VoiceOver und die Lupe-App, die künftig deutlich ausführlichere Bild- und Szenenbeschreibungen liefern sollen. Die neuen Funktionen basieren auf „Apple Intelligence“ und werden laut Apple noch in diesem Jahr verfügbar sein.

Vor allem Nutzer mit Sehbehinderungen sollen davon profitieren, dass die Systeme Inhalte künftig besser einordnen und in natürlicher Sprache erklären können. Apple setzt dabei auf lokal ausgeführte Modelle direkt auf dem Gerät. Persönliche Daten sollen das Gerät dabei nicht verlassen.

VoiceOver beantwortet Fragen zur Umgebung

Die Bildschirmlesefunktion VoiceOver kann bislang bereits Bedienelemente, Bilder und Texte beschreiben. Mit den neuen Erweiterungen soll die Funktion deutlich mehr Kontext liefern. Apple nennt unter anderem Fotos, Rechnungen, Dokumente oder komplexe Bildschirminhalte als Beispiele.

Neu ist zudem eine Art Rückfragefunktion. Nutzer können über die Aktionstaste des iPhones Fragen zu ihrer Umgebung stellen. Die Kamera analysiert dabei das Sichtfeld und beantwortet Fragen in natürlicher Sprache. Möglich sind laut Apple auch Folgefragen, etwa um weitere Details zu einem Objekt oder Dokument zu erhalten.

Ähnliche Funktionen hatte Apple in den vergangenen Jahren bereits schrittweise eingeführt. Auf ifun.de berichteten wir etwa 2020 über die „Personenerkennung“ in der Lupe-App, die Abstände zu Menschen erfassen konnte. 2023 folgte dann die erweiterte Live-Erkennung für Türen, Schilder und Bedienelemente.

Lupe-App erkennt Szenen und versteht Sprachbefehle

Auch die Lupe-App wird erweitert. Die Anwendung kombiniert Kamera, Vergrößerung und Kontrastanpassung bereits seit Jahren zu einer Alltagshilfe für sehbehinderte Nutzer. Künftig soll die App zusätzlich KI-gestützte Szenenerkennung integrieren.

Nutzer können Fragen zu sichtbaren Objekten stellen oder sich Inhalte beschreiben lassen. Apple zeigt als Beispiel eine Stromrechnung, deren Betrag und Fälligkeitsdatum automatisch erkannt werden. Zudem lässt sich die Lupe künftig per Sprache bedienen. Befehle wie „Vergrößern“ oder „Taschenlampe einschalten“ sollen ohne Berührung funktionieren.

Apple hatte seine Bedienungshilfen zuletzt regelmäßig ausgebaut. Erst vergangenes Jahr kamen neue Funktionen für Eye Tracking und Musik-Haptik hinzu.

Die jetzt angekündigten Erweiterungen gehören zu mehreren neuen Bedienungshilfen rund um Apple Intelligence.