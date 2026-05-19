MagSafe-Greifhilfe: Apple lässt Deutschland außen vor

Apple bringt den Hikawa Grip & Stand für das iPhone in weiteren Ländern in den Handel. Das adaptive MagSafe-Zubehör war im vergangenen November zunächst nur in den USA gestartet und wird nun in drei neuen Farben angeboten. Gleichzeitig fällt auf, dass Deutschland weiterhin nicht zu den belieferten Märkten gehört.

Weltweiter Ausbau ohne deutschen Apple Store

Apple nennt für den neuen Verkaufsstart unter anderem Australien, Belgien, China, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, die Niederlande, Österreich, Schweden, die Schweiz, Spanien, Südkorea, Taiwan und die USA. Auch Hongkong, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate werden aufgeführt. Deutschland fehlt in dieser Liste.

Damit bleibt der Griff hierzulande weiterhin nur über Umwege erhältlich. Der erneute Ausbau macht die Auslassung jedoch auffälliger. Apple nimmt mehrere europäische Märkte auf, darunter auch Nachbarländer wie Österreich, die Schweiz, Belgien, Dänemark und die Niederlande. Warum Deutschland nicht berücksichtigt wird, teilt das Unternehmen nicht mit.

MagSafe-Griff für eingeschränkte Handbeweglichkeit

Der Hikawa Grip & Stand wurde als adaptive Greifhilfe für iPhones mit MagSafe entwickelt. Das Zubehör richtet sich an Nutzer, die ihr iPhone nicht dauerhaft mit aktiver Griffspannung halten können oder eine stabilere Ablage für Videoanrufe, Lesen und längere Nutzung benötigen.

Apple betont, dass das Design gemeinsam mit Menschen entwickelt wurde, die unterschiedliche Einschränkungen bei Griffkraft, Mobilität und Handhaltung haben. Der Griff lässt sich magnetisch befestigen, kann mit MagSafe-Hüllen genutzt und zum Laden wieder abgenommen werden.

Neu ist die aufgefrischte Farbpalette: Neben den bereits bekannten Varianten bietet Apple den Griff nun in drei zusätzlichen Farben an. Die breitere Verfügbarkeit fällt zeitlich mit Apples neuen Ankündigungen zur Barrierefreiheit zusammen. Dazu gehören KI-gestützte Erweiterungen für VoiceOver und Lupe, automatische Untertitel sowie neue Funktionen für die Vision Pro.

Der Hikawa Grip & Stand bleibt damit ein Beispiel dafür, dass Apple Barrierefreiheit nicht nur über Softwarefunktionen adressiert. Für deutsche Kunden ändert sich vorerst allerdings nichts. Im deutschen Apple Online Store ist das knapp 55 Euro teure Zubehör weiterhin nicht erhältlich.