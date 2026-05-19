Hikawa Grip & Stand neu aufgelegt
MagSafe-Greifhilfe: Apple lässt Deutschland außen vor
Apple bringt den Hikawa Grip & Stand für das iPhone in weiteren Ländern in den Handel. Das adaptive MagSafe-Zubehör war im vergangenen November zunächst nur in den USA gestartet und wird nun in drei neuen Farben angeboten. Gleichzeitig fällt auf, dass Deutschland weiterhin nicht zu den belieferten Märkten gehört.
Weltweiter Ausbau ohne deutschen Apple Store
Apple nennt für den neuen Verkaufsstart unter anderem Australien, Belgien, China, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, die Niederlande, Österreich, Schweden, die Schweiz, Spanien, Südkorea, Taiwan und die USA. Auch Hongkong, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate werden aufgeführt. Deutschland fehlt in dieser Liste.
Damit bleibt der Griff hierzulande weiterhin nur über Umwege erhältlich. Der erneute Ausbau macht die Auslassung jedoch auffälliger. Apple nimmt mehrere europäische Märkte auf, darunter auch Nachbarländer wie Österreich, die Schweiz, Belgien, Dänemark und die Niederlande. Warum Deutschland nicht berücksichtigt wird, teilt das Unternehmen nicht mit.
MagSafe-Griff für eingeschränkte Handbeweglichkeit
Der Hikawa Grip & Stand wurde als adaptive Greifhilfe für iPhones mit MagSafe entwickelt. Das Zubehör richtet sich an Nutzer, die ihr iPhone nicht dauerhaft mit aktiver Griffspannung halten können oder eine stabilere Ablage für Videoanrufe, Lesen und längere Nutzung benötigen.
Apple betont, dass das Design gemeinsam mit Menschen entwickelt wurde, die unterschiedliche Einschränkungen bei Griffkraft, Mobilität und Handhaltung haben. Der Griff lässt sich magnetisch befestigen, kann mit MagSafe-Hüllen genutzt und zum Laden wieder abgenommen werden.
Neu ist die aufgefrischte Farbpalette: Neben den bereits bekannten Varianten bietet Apple den Griff nun in drei zusätzlichen Farben an. Die breitere Verfügbarkeit fällt zeitlich mit Apples neuen Ankündigungen zur Barrierefreiheit zusammen. Dazu gehören KI-gestützte Erweiterungen für VoiceOver und Lupe, automatische Untertitel sowie neue Funktionen für die Vision Pro.
Der Hikawa Grip & Stand bleibt damit ein Beispiel dafür, dass Apple Barrierefreiheit nicht nur über Softwarefunktionen adressiert. Für deutsche Kunden ändert sich vorerst allerdings nichts. Im deutschen Apple Online Store ist das knapp 55 Euro teure Zubehör weiterhin nicht erhältlich.
Nett von Apple, dann machen hier Drittanbieter das Rennen :)
Nie im Leben.
Was meinst du?
Und in China läuft der Kunststoff schon in die Form :-))
Glaub nicht das der Hersteller von dem Teil das nicht auch in China fertigen lässt so n bischen Kunstoff/Gummi mit Magneten für den Preis ist halt schon sportlich vermutlich gibts das bald auch als STL zum selber drucken für Materialpreis unter 5€
Dieser Artikel wird aber in der AppleStore-App aufgeführt. Scheint aber ausverkauft zu sein. Wahrscheinlich muss man nur etwas warten…
Ja witzig, der Artikel verlinkt ja selbst auf den Shop und dort steht ‚bald verfügbar‘ zudem gibt es eine ausführliche deutsche Beschreibung. Also für mein Verständnis sieht das so aus als ob es in absehbarer Zeit auch hierzulande ausgeliefert werden kann oder woher kommt die Info von Ifun dass es nicht nach D kommt?
Wieso sollten sie AT beliefern aber nicht Deutschland?
55€? Da wird es doch wohl Alternativen geben? Abwarten!
Wieso abwarten? Magsafe Ringe zum halten gibt es zB bei Amazon schon lange ab 10€.
Deutschland und die EU sind mit Apple auf Krawall gebürstet.
Ich lese in der Liste der Länder 8 EU- Länder. Daran mag es wohl nicht liegen?!
Der Blick über den Tellerrand ist ja oftmals hilfreich. Ich kann mir für mich persönlich überhaupt nicht vorstellen sowas zu brauchen.
Vielleicht sind die meisten potentiellen Kunden in Deutschland zu pragmatisch?
Naja wahrscheinlich wird das auch in DE landen.
Falls jemand erklären kann wieso man das braucht: Ich würde mich freuen!
Du hast ganz offensichtlich bis auf die Überschrift rein gar nichts vom Artikel gelesen.
Nicht bös gemeint, Phil. Aber all‘ deine Antworten stehen im Artikel.
Eigentlich reicht schon ein aufmerksamer Blick auf das Titelbild um zu verstehen, wer hier die Zielgruppe ist.
Kannte ich noch gar nicht. Sieht je nach Farbe sogar relativ cool aus finde ich …
Das Ding ist ja wirklich so dermaßen hässlich…
55€….fehlt bei dem Preis nicht nach der ersten 5 ein Komma?
Oder vor der ersten 5 …
Gripmate bei Amazon. Sieht etwas anders aus, gleiche Funktion, deutlich günstiger!
Die Deutschen kaufen zu ihrem iPhone Pro Max, Hüllen bei Temu, da geht so ein Teil garnicht.
Die Deutschen gehen in den Keller und basteln sich selbst eins.
3d Drucker machen es möglich. Den Magnetring gibt es auch für ’n Apel und n Ei.
Das beste Gadget in diesem Bereich ist das Original Pop Socket MagSafe – und das für ein Drittel des Preises von diesem komischen Teil.