Anker PowerCore Reserve: Campingleuchte und Riesen-Akku

Anker listet den neuen PowerCore Reserve mit einem Verkaufspreis von 199,99 Euro und gibt eine voraussichtliche Wartezeit von 2zwei bis drei Wochen an, bevor der PowerCore Reserve in die Auslieferung geht. Zum Vergleich: Das 521 Powerhouse mit 256 Wattstunden, einer Schuko-Steckdose, einem USB-C-Port, zwei USB-A-Buchsen und einer 12-Volt-Dose, wird von Anker für 369 Euro angeboten.

Eine integrierte LED macht aus der Anker PowerCore Reserve eine Notbeleuchtung, die sich so konfigurieren lässt, dass diese im Fall eines Stromausfalls automatisch eingeschaltet wird. Wie bereits von der Anker 737 Powerbank bekannt , besitzt auch die Anker PowerCore Reserve ein Display, das aktuelle Verbrauchsdaten in Echtzeit anzeigt und je nach anliegender Last direkt ausrechnet, wie lange der Stromspender voraussichtlich noch durchhalten kann, ehe die Energiereserven erschöpft sind.

Der Stromspender mit der offiziellen Produktbezeichnung „Anker 548 Powerbank“ besitzt eine Kapazität von 192 Wattstunden beziehungsweise 60.000 mAh und ist mit einer Trageschlaufe ausgestattet. Auf ihrer Vorderseite verfügt die PowerCore Reserve eine XT-60-Buchse, die den direkten Anschluss von Solar-Segeln ermöglicht und so das komfortable Wiederaufladen in Campingsituationen ermöglicht.

