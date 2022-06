Nach Podcasts: Spotify geht in die Hörbuch-Offensive

Wie viel Wert Spotify darauf legt von seinen Nutzern nicht nur als Musik-Streaming-Dienst sondern auch als Podcast-Anbieter wahrgenommen zu werden ist spätestens seit Einführung der täglichen Podcast-Empfehlungen Ende 2019 kaum mehr zu übersehen.

Inzwischen lassen sich die zahlreichen Podcast-Tipps nicht mehr deaktivieren, die Startseite der Spotify-Anwendung zeigt an manchen Tagen mehr Podcast als Musik-Empfehlungen an. Für Spotify dürfte sich die aggressive Neuausrichtung gelohnt haben. Anders als für Zugriffe auf den gewaltigen Song-Katalog muss Spotify für viele der Podcast-Shows überhaupt keine Lizenzgebühren entrichten und ist während jeder spielenden Podcast-Minute so in der Lage an Nutzern zu verdienen, die selbst keine Kosten generieren.

„expect us to play to win“

Jetzt hat der Chef des skandinavischen Musik-Streaming-Dienstes, Daniel Ek, die nächste Marschrichtung bekannt gegeben. Zukünftig wird sich Spotify mit dem selben Engagement wie beim Podcast-Ausbau auch in das Hörbuch-Geschäft stürzen. Dies unterstrich Ek im Rahmen eines Investorengespräches mit Nachdruck: „Genau wie beim Podcasting können Sie von uns erwarten, dass wir [auch im Bereich Hörbücher] spielen, um zu gewinnen„, so der 39-jährige CEO.

Nach Eks Kalkulationen besitzt der gesamte Hörbuchmarkt ein Potenzial von etwa 70 Milliarden US-Dollar, in das man nun hinein expandieren werde. Im besten Fall könnte der neue Fokus des Musik-Streaming-Anbieters dafür sorgen, dass Spotify das Aufspüren und die Wiedergabe der oft in vielen hundert Teilen verfügbaren Hörbücher vereinfacht und Zusatzanwendungen wie Eary oder Lismio damit langfristig überflüssig macht.

Auch Apple bringt sich in Position

Auch Apple wird seit einiger Zeit nach gesagt sich verstärkt im Bereich der Hörbücher zu engagieren. Marc Beobachterin davon aus, dass Apple eine gesonderte das Hörbuch Abonnement anbieten könnte. Im März 2014 nimmt Apple in die Musik Applikation keine neuen Hörbücher mehr auf und hat damit angefangen bereits vorhandene aus zu Listen.