Apples „Blockierungsmodus“ will staatliche Spionage verhindern

Laut der Ankündigung zählen Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Dissidenten zur Zielgruppe der neuen Funktion namens „Blockierungsmodus“. Diese soll von Herbst an dafür sorgen, dass sich Nutzer, die aufgrund ihrer Person oder ihrer Tätigkeit besonderen digitalen Bedrohungen ausgesetzt sehen, auf zusätzliche Weise schützen können. Durch Aktivierung des Blockierungsmodus in iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura könne man die Abwehrvorkehrungen des Gerätes weiter verstärken und so die Angriffsfläche, die von „hochgradig zielgerichteter Spionagesoftware mit söldnerischen Absichten“ ausgenutzt werden könnte, drastisch verkleinern.

