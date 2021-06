Neu in iOS 15: Musikerkennung mit Verlauf im Kontrollzentrum

Diese befindet sich in der „iTunes Store“-App und kann über das Symbol mit den drei Aufzählungsstrichen oben rechts in der „iTunes Store“-Applikation aufgerufen werden. Anschließend muss hier noch der Menüpunkt „Siri“ angewählt werden.

Was viele Nutzer nicht wissen: Auch die schon bislang über Siri beauftragten Erkennungen werden in einer Historie abgelegt.

Ein wenig Vorbereitung ist dennoch nötig. So müssen Anwender, die die Songerkennung auf Tastendruck starten wollen, diese in den iPhone-Einstellungen im Bereich Kontrollzentrum aktivieren. Anschließend reicht es aus das Kontrollzentrum mit einer Wischgeste von oberen Displayrand nach unten einzublenden und die Shazam-Taste zu drücken.

Das auf Musikerkennung spezialisierte Unternehmen Shazam gehört zwar erst seit 2018 zu Apple, ist auf dem iPhone selbst aber schon eine ganze Weile tief in das System bzw. tief in die Sprachassistenz Siri integriert.

