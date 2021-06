Ausnahme-Übersetzer: DeepL kann jetzt auch vorlesen

Im Web bietet DeepL auch einen kostenpflichtigen Zugang an, der die Übersetzung von Dokumenten anbietet, Einfluss auf den Stil (formell/informell) nehmen kann und personalisierte Glossare verwaltet – die Funktionen der Pro-Version werden in der iPhone-App aktuell jedoch noch nicht abgebildet.

Tippt man die Wiedergabetasten unter den Textboxen an, fängt die Sprachausgabe des iPhones umgehend damit an den übersetzen Text vorzulesen.

Erst seit Mitte Mai ist der hervorragende Online-Übersetzer DeepL nicht nur auf dem Mac , sondern auch im mobilen App Store vertreten. Hier bietet die in Köln ansässige DeepL GmbH seitdem eine kostenfreie iPhone-Applikation an, die euch den Umweg über die DeepL-Webseite abnimmt und die Übersetzung zwischen 26 Sprachen nun auch direkt auf dem iPhone anbietet.

