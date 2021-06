13. iOS 12-Update seit Ausgabe von iOS 13 verfügbar

Von September 2019 bis November 2020 erhielt iOS 12 acht Sicherheitsupdates. Im Dezember 2020 wurde mit iOS 12.5 dann erstmals die Unterstützung für die Kontakt-Nachverfolgung in die Altsysteme integriert. Seitdem hat Apple vier weitere Sicherheitsupdates für iOS 12 veröffentlicht. Diese lassen sich unter anderem hier in der iOS 12 Versions-Übersicht auf Wikipedia einsehen.

Hier geht Apple auf insgesamt drei jetzt adressierte Schwachstellen ein, die sich auf iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 und dem iPod touch der 6. Generation ausnutzen ließen. Betroffen ist dabei vor allem die Safari-Basis Webkit, die über Schadcode in Webseiten zum Ausführen beliebigen Instruktionen überredet werden konnte.

