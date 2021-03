Musikerkennung mit Shazam: Kontrollzentrum und Spotify nutzen

Apples Musikerkennung Shazam lässt sich schon seit Jahren auch dann auf dem iPhone nutzen, wenn die offizielle Shazam-Anwendung selbst nicht installiert ist. Anwender, die herausfinden wollen wie der Song heißt der gerade im Radio spielt, müssen dazu lediglich die Sprachassistentin Siri bemühen und diese fragen: „Wie heißt dieses Lied?“.

Per Siri oder Shazam-Kachel

Wer nicht gerne mit Siri spricht, kann zudem die Shazam-Kachel im Kontrollzentrum des iPhones aktivieren. Diese wartet im Bereich Einstellungen > Kontrollzentrum > Musikerkennung auf euch und muss zur Anzeige im Kontrollzentrum nur noch aktiviert werden. Zusammen mit Taschenlampe, Rechner und Apple TV-Fernbedienung haben wir die Shazam-Kachel weit nach oben in den Einstellungen des Kontrollzentrums gezogen, da wir diese im Alltag doch relativ häufig nutzen.

Einmal angetippt, aktiviert das iPhone die Mikrofon-Nutzung und blendet den erkannten Titel dann in Form einer Benachrichtigung ein.

Während Siri die installierte Shazam-App einfach ignoriert, tauchen Songs die mit Hilfe der Kontrollzentrum-Kachel erkannt wurden, anschließend auch in der Shazam-Applikation auf. Dies ist viel wert, da sich die erkannten Lieder so auch an Spotify übergeben lassen.

Shazam-Erkennung über Siri (links) und iOS-Kachel (rechts)

Spotify-Wiedergabeliste „Meine Shazam-Titel“

So können Shazam-Nutzer nicht nur vorhandene Apple Music-Konten mit der Musikerkennung verbinden sondern auch bestehende Spotify-Konten verknüpfen. Ist dies geschehen, sichert Shazam neu erkannte Songs (die im Spotify-Katalog verfügbar sind) automatisch in der Wiedergabeliste „Meine Shazam-Titel“, die nach der Account-Verknüpfung automatisch in der Sammlung eurer Spotify-Wiedergabelisten erstellt wird. Neu mit Shazam erkannte Songs werden hier automatisch zur Playliste hinzugefügt und so für den späteren Zugriff gesichert.