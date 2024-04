Google Maps und Google Suche mit neuen Funktionen zum Umweltschutz

Google nimmt den bevorstehenden Tag der Erde zum Anlass, seine Karten-App und die Google-Suche um neue Funktionen zu erweitern, die umweltfreundliche Reiseoptionen aufzeigen und hier und da vielleicht auch zum Umdenken bewegen können.

Wenn man sich in Google Maps künftig eine innerstädtische Autoroute berechnen lässt, wird die App als Alternativen die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder den Fußweg vorschlagen. Grundlegende Voraussetzung ist hier allerdings stets, dass die entsprechenden Vorschläge sinnvoll sind und vergleichbare oder sogar bessere Wegzeiten versprechen.

Auch drei deutsche Städte dabei

Die Neuerung wird von Google schrittweise und zunächst auch nur in einer begrenzten Anzahl von Städten weltweit eingeführt. In Deutschland stehen hier Köln, Hamburg und München auf der Liste, zudem wird die Erweiterung im Rahmen ihrer initialen Einführung in den Städten Amsterdam, Barcelona, Budapest, Brüssel, London, Madrid, Mailand, Melbourne, Montreal, Paris, Rom, Sydney, Wien und Zürich eingeführt.

In der Google-Suche soll es einfacher werden, Langstreckenverbindungen mit Bussen und Bahnen zu finden. Um die jeweils vorhandenen Möglichkeiten inklusive konkreter Fahrtinfos und Preise angezeigt zu bekommen, genügt auch in Deutschland künftig eine Suchanfrage im Stil von „Zug von Stuttgart nach München“.

Bei Flugverbindungen werden Emissionen angezeigt

Google will künftig auch im Rahmen der konkreten Suche nach Flügen ergänzende Empfehlungen zu Bahnverbindungen einblenden, wenn diese als realistische Alternative dienen können. Zudem zeigt die Google Flugsuche auf ihrer Ergebnisseite auch die mit der Auswahl einer Flugverbindung voraussichtlich verursachten Emissionen an.

Wie immer ist bei all den oben aufgelisteten Neuerungen anzumerken, dass die Änderungen unter Umständen nicht für alle Nutzer gleichzeitig erscheinen und auch von Land zu Land (oder bei den innerstädtischen Verbindungen auch auf einzelne Städte bezogen) unterschiedlich starten können.