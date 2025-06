Nach EU-Rüge: AliExpress sagt weitreichende Änderungen zu

Die EU-Kommission hat ein Maßnahmenpaket angenommen, das der Online-Marktplatz AliExpress angeboten hat, um zukünftig nicht mehr gegen die europäischen Digitalgesetze wie etwa den Digital Services Act (DSA) zu verstoßen.

1/3 Today the Commission has accepted @AliExpress_EN commitments under the Digital Services Act as binding and is taking further action on illegal products. pic.twitter.com/TBpFTudKP5

— Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) June 18, 2025