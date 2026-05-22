Neu bei Google: Mobile KI-Werbung, die wie Beratung wirkt

Google bereitet seine Suche auf eine neue Form der Werbung vor. Künftig sollen Anzeigen stärker in KI-Antworten eingebunden werden und sich genauer an der jeweiligen Suchanfrage orientieren. Der Konzern testet dafür unter anderem sogenannte Conversational Discovery Ads, hervorgehobene Antworten und KI-gestützte Shopping-Anzeigen.

Das Ziel: Der Kaufabschluss direkt aus dem KI-Chat heraus

Grundlage ist Googles Gemini-KI, die Produktinformationen auswerten und daraus passende Erklärtexte erstellen soll.

Wenn Werbung wie Beratung wirkt

Der Ansatz verändert die Rolle klassischer Suchanzeigen. Bislang bestanden diese häufig aus kurzen Texten, Produktbildern oder hervorgehobenen Links. Nun soll die Anzeige stärker erklären, warum ein Produkt zur konkreten Fragestellung passen könnte. Wer nach einer Espressomaschine sucht, bekommt also nicht nur ein gesponsertes Produkt eingeblendet, sondern auch eine KI-generierte Einordnung.

Damit rückt Werbung deutlich näher an die Form einer Beratung. Google betont zwar, dass die Anzeigen weiterhin als gesponsert gekennzeichnet werden. Dennoch kann eine individuell formulierte Antwort anders wirken als ein klar abgesetzter Werbeblock.

Je stärker eine Anzeige auf persönliche Fragen, Kaufabsichten oder Nutzungssituationen eingeht, desto wichtiger sollte die Trennung zwischen Information und Verkaufsinteresse eigentlich werden, Google scheint jedoch genau den entgegengesetzten Weg gewählt zu haben.

Now, if someone searches for an espresso machine, Gemini will pull up your most relevant products and instantly write a custom explainer highlighting why your product may be the right choice for them.

Kauf soll Teil des KI-Dialogs werden

Google verfolgt das Ziel, Werbung enger mit den neuen KI-Antworten der Suche zu verzahnen. Statt Nutzer nach einer Suchanfrage auf eine Liste von Anzeigen zu schicken, sollen Werbeinhalte direkt in den Dialog mit Gemini eingebunden werden. Fragt jemand etwa nach einer geeigneten Kamera für Urlaubsreisen oder nach einem Fahrrad für den täglichen Arbeitsweg, kann die KI passende Produkte vorstellen und deren Eigenschaften erläutern. Wie sich dieser Ausbau auf das zukünftige Siri-Fundament auswirken wird, ist derzeit unklar.

Neu ist dabei, dass Werbetreibende nicht mehr jeden Anzeigentext selbst formulieren müssen. Gemini soll auf hinterlegte Produktdaten, Händlerangaben und Marketingmaterialien zugreifen und daraus automatisch passende Werbebotschaften erzeugen. Die Anzeigen können sich dabei an der konkreten Fragestellung orientieren und unterschiedliche Aspekte eines Produkts hervorheben.

Google verspricht sich davon relevantere Werbung und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer direkt aus der KI-Antwort heraus einen Kauf tätigen.