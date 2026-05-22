Soundcore Liberty 5 Pro Max: Ohrhörer mit Diktat- und KI-Funktionen

Soundcore erweitert sein Kopfhörerangebot um die neuen Liberty 5 Pro Max und verlagert einen Teil der Smartphone-Funktionen direkt in das Ladecase. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Musikwiedergabe, sondern die Möglichkeit, Gespräche und Besprechungen aufzuzeichnen, automatisch zu verschriftlichen und zusammenzufassen.

Damit richtet sich das neue Modell vor allem an Nutzer aus Studium und Berufsalltag, die regelmäßig Notizen aus Meetings, Vorlesungen oder Interviews anfertigen müssen.

Liberty 5 Pro Max mit Display und KI-Rekorder

Auffälligstes Merkmal der Liberty 5 Pro Max ist das 1,78 Zoll große AMOLED-Display auf dem Ladecase. Darüber lassen sich Funktionen wie die aktive Geräuschunterdrückung, Equalizer-Einstellungen oder die Verbindung zu mehreren Geräten direkt steuern.

Besondere Aufmerksamkeit dürfte jedoch der integrierte KI-Rekorder erhalten. Mit einem doppelten Tipp auf das Ladecase lassen sich Gespräche aufzeichnen. Die Zustimmung aller Beteiligten vorausgesetzt, können Besprechungen oder Vorlesungen so ohne Smartphone oder Notebook festgehalten werden.

Das Case speichert bis zu zwölf Stunden Audiomaterial lokal auf dem Gerät. Über die begleitende App oder eine Weboberfläche werden anschließend Transkripte und automatisch erzeugte Zusammenfassungen bereitgestellt. Auch die Unterscheidung verschiedener Sprecher soll unterstützt werden.

Darüber hinaus integriert Soundcore einen Zwei-Wege-Übersetzer direkt in das Ladecase. Ergänzt wird dies durch eine Sprachsteuerung, die laut Hersteller mehr als 20 Befehle lokal verarbeitet. Die dafür notwendige Rechenleistung liefert ein neuer Audiochip namens Thus, der zahlreiche KI-Funktionen direkt auf dem Gerät ausführt und dabei ohne permanente Cloud-Anbindung arbeiten soll.

Auch die Geräuschunterdrückung wurde weiterentwickelt. Mehrere Mikrofone pro Ohrhörer analysieren Umgebungsgeräusche und passen die Unterdrückung automatisch an unterschiedliche Situationen an. Zusätzlich aktiviert sich ein Transparenzmodus automatisch, sobald der Nutzer selbst zu sprechen beginnt.

Liberty 5 Pro ohne großes Display

Parallel bringt Soundcore auch die Liberty 5 Pro auf den Markt. Technisch teilen sich beide Modelle zahlreiche Grundlagen. Dazu gehören die adaptive Geräuschunterdrückung, die Sprachsteuerung sowie der neue KI-Chip. Die Liberty 5 Pro verzichten allerdings auf das große Display und die integrierte Aufnahmefunktion des Ladecases.

Für Telefonate setzt Soundcore auf insgesamt acht Mikrofone und KI-gestützte Sprachverarbeitung, um Umgebungsgeräusche auszublenden. Ein persönlicher Hörtest erstellt auf Wunsch individuelle Klangprofile, die automatisch auf die Wiedergabe angewendet werden. Einstellungen lassen sich zudem über die Soundcore-App anpassen.

Begleitet werden die neuen Kopfhörer von VibeOS, einer neuen Plattform innerhalb der Soundcore-App. Diese bündelt Funktionen wie Sprachsteuerung, Klanganpassungen und den Zugriff auf aufgezeichnete Notizen.



Die Liberty 5 Pro Max sind für 249,99 Euro erhältlich. Für die Liberty 5 Pro ruft Soundcore 179,99 Euro auf.