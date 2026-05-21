Gute Apps, frisch aktualisiert: Kennzeichen Wiki, Smart Tube und Abfahrt!

Mehrere Anwendungen, die wir in der Vergangenheit bereits vorgestellt haben, wurden in den vergangenen Tagen mit größeren Aktualisierungen versehen. Die Updates erweitern den Funktionsumfang teils deutlich, bringen neue Synchronisationsoptionen, zusätzliche Inhalte und Verbesserungen bei Bedienung und Performance.

YouTube ohne Sponsoren-Spots: Smart Tube macht es möglich

Mit dabei sind die Kennzeichen-Recherche Kennzeichen Wiki, der YouTube-Player Smart Tube sowie die ÖPNV-App Abfahrt!.

Kennzeichen Wiki mit gemeinsamen Ranglisten

Die Kennzeichen-Datenbank Kennzeichen Wiki hat sich seit ihrer ursprünglichen Erweiterung auf Österreich und die Schweiz deutlich weiterentwickelt. Mit Version 3.4 ergänzt die App nun Kennzeichen aus Andorra, Litauen, Estland, Lettland, Schweden, Island, Ungarn sowie mehreren außereuropäischen Staaten wie den USA, Kanada und Kasachstan.

Neu hinzugekommen sind außerdem Cloud-Funktionen für Sammler. Eigene Sichtungen lassen sich über einen Account sichern und auf weiteren Geräten wiederherstellen. Ranglisten-Gruppen ermöglichen den Vergleich mit Freunden, während ein neuer Detailvergleich exakt aufschlüsselt, welche Kennzeichen bereits gesammelt wurden. Ergänzt werden die Neuerungen durch einen CSV-Export der Sammlung, neue Kennzeichenvarianten für mehrere europäische Länder sowie eine spürbar beschleunigte Suche.

Smart Tube: Downloads und Sync

Die alternative YouTube-App Smart Tube erhält ebenfalls ein umfangreiches Update. Neu ist ein Download-Bereich mit lokaler Videowiedergabe. Zusätzlich können lokale Daten nun optional über iCloud zwischen mehreren Apple-Geräten synchronisiert werden.

Darüber hinaus behebt die Aktualisierung zahlreiche Fehler. Probleme mit der Audiowiedergabe nach Qualitätswechseln wurden korrigiert, Untertitel werden nun zuverlässig zwischen Videos gespeichert und die Bedienung auf iPhone und iPad wurde an mehreren Stellen verbessert. Größere Schaltflächen für Wiedergabe und Sprungfunktionen erleichtern die Steuerung. Auch die Darstellung von Shorts, die Sortierung der „Später ansehen“-Liste und die Audiotrack-Auswahl wurden überarbeitet.

Abfahrt! bietet flexiblere Ansichten

Die ÖPNV-App Abfahrt! baut ihren Funktionsumfang nach der Einführung der Reiseplanung und der erweiterten Europa-Abdeckung weiter aus. Nutzer können jetzt selbst festlegen, wie Abfahrten dargestellt werden sollen. Wahlweise erscheinen alle Verbindungen in einer gemeinsamen Liste oder nach Haltestellen gruppiert. Die Gruppen lassen sich direkt anzeigen oder bei Bedarf aufklappen.

Verbessert wurde zudem das Startverhalten der App. Statt bei langsamen Verbindungen zunächst einen leeren Bildschirm zu zeigen, bleibt die zuletzt geöffnete Ansicht sichtbar, bis aktuelle Daten geladen wurden. Ergänzend erweitert der Entwickler die VoiceOver-Unterstützung und verbessert damit die Bedienung für Nutzer mit Sehbeeinträchtigungen. Weiterhin bleibt Abfahrt! ein werbe- und trackingfreies Ein-Personen-Projekt, das sich nun direkt über freiwillige Unterstützungsoptionen innerhalb der App fördern lässt.