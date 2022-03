Gänzlich neu ist die NFC-Abhebung nicht. Bereits im zurückliegenden Herbst wurde diese für die physischen Sparkassen-Karten freigeschaltet, jetzt kommen auch Smartphones hinzu. Ob die Automaten an der eigenen Filiale bereits vorbereitet sind, können Kunden am NFC-Logo und dem am Automaten angebrachten Lesegerät erkennen.

Bargeld-Ein- und -Auszahlungen Neu bei der Sparkasse: Ab sofort per iPhone am Geldautomaten abheben

