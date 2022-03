Corona-Warn-App und Facebook Messenger mit neuen Funktionen

Der Messenger-Dienst der Facebook-Mutter Meta implementiert in seiner neuesten Version einfache Text-Kurzbefehle, mit denen sich Aktionen auslösen lassen. Neben einzelnen Mentions mit @Nutzername können nun auch alle Personen im Chat (@everyone) angesprochen werden, /silent schaltet Benachrichtigungen stumm, /pay wird fortan das Bezahlen ermöglichen, mit /gif lassen sich schon bald animierte Grafiken abschicken. Facebook stellt die Neuerungen hier vor .

