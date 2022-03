Bargeld per Smartphone: VR-mobileCash wird eingestellt

Die Volksbanken werden sich von der Bargeldabhebung per Smartphone verabschieden und den Dienst VR-mobileCash zum Monatsende ersatzlos einstellen. Darüber informieren die Genossenschaftsbanken in Kundenanschreiben, die eine Einstellung des Angebotes zum 31. März ankündigen.

Ab Ende März ist Schluss

Ab Ende des Monats wird zum Abheben von Bargeld am Automaten dann wieder zwingend das Vorhandensein einer girocard vorausgesetzt. Das Kundenanschreiben begründet die Abschaltung der Funktion, die bundesweit allen Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung stand, mit der zu geringen Nachfrage nach dem Bargeld-Feature.

Dabei hatten sich die Volksbanken zum Marktstart durchaus kreativ darum bemüht die Verfügbarkeit von VR-mobileCash bekannt zu machen. Ein Highlight ist das 2015 veröffentlichte Erklär-Video der VR-Bank Bad Kissingen-Bad Brückenau eG, das auf YouTube bereits 615 Aufrufe zählt:

Bei VR-mobileCash mussten Kunden einen QR-Code am Geldautomaten erfassen und anschließend einen von der offiziellen VR Banking App generierten Code, die sogenannte mTIN in den Automaten eingeben. Anschließend spuckte dieser den zuvor gewählten Bar-Betrag aus.

Sparkasse in den Startlöchern

Während die Volksbanken ihren „Bargeld per Smartphone“-Service nun also einstellen, wird gleichzeitig darüber spekuliert, dass die Sparkassen kurz vor der Einführung einer vergleichbaren Funktion stehen könnten und diese noch im ersten Halbjahr 2022 an den Start bringen werden.

Wie sinnvoll die Bargeldabhebung per Smartphone in Zeiten kontaktloser Bezahlverfahren noch sind, muss die Akzeptanz am Markt zeigen. Nachdem sich durch Corona auch die letzten Backstuben um ein Kartenlesegerät bemüht haben, dürfte der Bedarf allerdings eher überschaubar ausfallen.