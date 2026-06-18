Netzteil, Tracker und Lautsprecher: Frühstarter beim Prime Day

Die ersten Prime-Day-Angebote sind bereits online und sorgen vor dem eigentlichen Aktionszeitraum für neue Tiefstpreise bei mehreren Zubehörprodukten, die wir in den vergangenen Monaten bereits vorgestellt haben.

Besonders interessant sind derzeit das kompakte 65-Watt-Netzteil von UGREEN, die FineTrack-Tracker als günstige AirTag-Alternative sowie der erst kürzlich getestete Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Boom Go 3i.

65 Watt für 25 Euro: Nexode Air günstig wie nie

Mit dem Nexode Air hat UGREEN Ende Mai ein besonders kompaktes USB-C-Netzteil vorgestellt, das trotz seiner geringen Abmessungen Ladeleistungen von bis zu 65 Watt bereitstellt. Dank GaN-Technologie eignet sich das Ladegerät nicht nur für iPhone und iPad, sondern versorgt auch aktuelle MacBook-Air-Modelle und kleinere MacBook-Pro-Konfigurationen.

Zum Marktstart wurden 34,99 Euro aufgerufen. Im Rahmen der frühen Prime-Day-Angebote fällt der Preis nun erstmals auf rund 25 Euro. Damit kostet das Netzteil fast 30 Prozent weniger als noch vor wenigen Wochen und gehört aktuell zu den günstigsten Marken-Netzteilen seiner Leistungsklasse.

AirTag-Alternative im Viererpack

Wer Schlüssel, Taschen oder Fahrräder mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk absichern möchte, bekommt aktuell auch bei den FineTrack-Trackern von UGREEN einen neuen Bestpreis. Das Viererset kostet derzeit nur noch 19,82 Euro und fällt damit erstmals unter die Marke von 20 Euro. Pro Tracker werden damit nicht einmal fünf Euro fällig.

Die FineTracks lassen sich direkt in Apples „Wo ist?“-App einbinden und nutzen das gleiche weltweite Netzwerk aus iPhones und iPads zur Positionsbestimmung. Lediglich auf die Ultrabreitband-Navigation mit Richtungsanzeige müssen Nutzer verzichten, da diese Funktion weiterhin den AirTags vorbehalten bleibt.

Auch Apples Originale sind aktuell reduziert. Das einzelne AirTag wird für 25 statt 35 Euro angeboten. Das Viererpack kostet derzeit 94 Euro und liegt damit ebenfalls deutlich unter dem regulären Verkaufspreis.

Soundcore Boom Go 3i jetzt für 50 Euro

Ebenfalls auf Bestpreisniveau angekommen ist der Soundcore Boom Go 3i, den wir Ende März ausführlich ausprobiert haben. Der kompakte Outdoor-Lautsprecher kostet aktuell nur noch 49,99 Euro statt der bislang üblichen 69,99 Euro.

Kompakt, mit Licht und App: Soundcore Boom Go 3i ausprobiert

Der Boom Go 3i kombiniert ein robustes, wasserfestes Gehäuse mit 15 Watt Ausgangsleistung, Bluetooth 6.0, Auracast-Unterstützung und einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Hinzu kommen die integrierte Lichtleiste, eine umfangreiche App-Anbindung sowie Zusatzfunktionen wie Alarmmodus, Sprachverstärker und Powerbank-Funktion.

Im Alltag überzeugte der Lautsprecher vor allem durch seine brauchbare Maximallautstärke, den für die Größe überraschend kräftigen Bass und die ungewöhnlich umfangreichen Einstellmöglichkeiten über die Soundcore-App. Für den aktuellen Angebotspreis von 50 Euro dürfte der Boom Go 3i besonders für Nutzer interessant sein, die einen kompakten Begleiter für Garten, Balkon oder unterwegs suchen.