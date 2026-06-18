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Prime Day wirft seine Schatten voraus

Netzteil, Tracker und Lautsprecher: Frühstarter beim Prime Day
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Die ersten Prime-Day-Angebote sind bereits online und sorgen vor dem eigentlichen Aktionszeitraum für neue Tiefstpreise bei mehreren Zubehörprodukten, die wir in den vergangenen Monaten bereits vorgestellt haben.

Netzteil Ugreen

Besonders interessant sind derzeit das kompakte 65-Watt-Netzteil von UGREEN, die FineTrack-Tracker als günstige AirTag-Alternative sowie der erst kürzlich getestete Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Boom Go 3i.

65 Watt für 25 Euro: Nexode Air günstig wie nie

Mit dem Nexode Air hat UGREEN Ende Mai ein besonders kompaktes USB-C-Netzteil vorgestellt, das trotz seiner geringen Abmessungen Ladeleistungen von bis zu 65 Watt bereitstellt. Dank GaN-Technologie eignet sich das Ladegerät nicht nur für iPhone und iPad, sondern versorgt auch aktuelle MacBook-Air-Modelle und kleinere MacBook-Pro-Konfigurationen.

Nexode Netzteil

Zum Marktstart wurden 34,99 Euro aufgerufen. Im Rahmen der frühen Prime-Day-Angebote fällt der Preis nun erstmals auf rund 25 Euro. Damit kostet das Netzteil fast 30 Prozent weniger als noch vor wenigen Wochen und gehört aktuell zu den günstigsten Marken-Netzteilen seiner Leistungsklasse.

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UGREEN Nexode Air USB C Ladegerät 65W Mini, superkompakter Netzteil, GaNInfinity Schnellladegerät, TÜV-Zertifiziert... 24,99 EUR 34,99 EUR

AirTag-Alternative im Viererpack

Wer Schlüssel, Taschen oder Fahrräder mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk absichern möchte, bekommt aktuell auch bei den FineTrack-Trackern von UGREEN einen neuen Bestpreis. Das Viererset kostet derzeit nur noch 19,82 Euro und fällt damit erstmals unter die Marke von 20 Euro. Pro Tracker werden damit nicht einmal fünf Euro fällig.

Ugreen Wo Ist Tracker Feature

Die FineTracks lassen sich direkt in Apples „Wo ist?“-App einbinden und nutzen das gleiche weltweite Netzwerk aus iPhones und iPads zur Positionsbestimmung. Lediglich auf die Ultrabreitband-Navigation mit Richtungsanzeige müssen Nutzer verzichten, da diese Funktion weiterhin den AirTags vorbehalten bleibt.

Auch Apples Originale sind aktuell reduziert. Das einzelne AirTag wird für 25 statt 35 Euro angeboten. Das Viererpack kostet derzeit 94 Euro und liegt damit ebenfalls deutlich unter dem regulären Verkaufspreis.

Produkthinweis
UGREEN FineTrack kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), GPS Tracker, Schlüsselfinder mit Austauschbarer Batterie... 19,82 EUR 34,99 EUR

Soundcore Boom Go 3i jetzt für 50 Euro

Ebenfalls auf Bestpreisniveau angekommen ist der Soundcore Boom Go 3i, den wir Ende März ausführlich ausprobiert haben. Der kompakte Outdoor-Lautsprecher kostet aktuell nur noch 49,99 Euro statt der bislang üblichen 69,99 Euro.

Der Boom Go 3i kombiniert ein robustes, wasserfestes Gehäuse mit 15 Watt Ausgangsleistung, Bluetooth 6.0, Auracast-Unterstützung und einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Hinzu kommen die integrierte Lichtleiste, eine umfangreiche App-Anbindung sowie Zusatzfunktionen wie Alarmmodus, Sprachverstärker und Powerbank-Funktion.

Im Alltag überzeugte der Lautsprecher vor allem durch seine brauchbare Maximallautstärke, den für die Größe überraschend kräftigen Bass und die ungewöhnlich umfangreichen Einstellmöglichkeiten über die Soundcore-App. Für den aktuellen Angebotspreis von 50 Euro dürfte der Boom Go 3i besonders für Nutzer interessant sein, die einen kompakten Begleiter für Garten, Balkon oder unterwegs suchen.

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soundcore Boom Go 3i by Anker, tragbarer Lautsprecher mit 15W Sound, 24h Spielzeit, BassUp 2.0, Ladefunktion, Bluetooth... 49,99 EUR 69,99 EUR

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18. Juni 2026 um 18:13 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Toll, dass es schon losgeht. Der Fire TV Stick ist auch wieder im Angebot. https://amzn.to/4gtJl5G
    Obwohl ich mir noch nicht ganz sicher bin, der Apple TV HD läuft noch auch wenn demnächst das iOS ausläuft bin ich mal gespannt was als Nächstes rauskommt

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