Dünnes iPhone, breite Produktoffensive
iPhone Air 2 für 2027: Apple arbeitet an Kamera- und Akku-Update
Apple arbeitet laut einem Bericht des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg unter Hochdruck an der zweiten Generation des iPhone Air. Das besonders schlanke Modell soll demnach im Frühjahr 2027 erscheinen und zwei der größten Kritikpunkte des aktuellen Geräts adressieren: die Kameraausstattung und die Akkulaufzeit.
Das einzige iPhone für das Apple derzeit einen Zusatz-Akku verkauft
Das iPhone Air wurde erst im September 2025 eingeführt und sollte Apples iPhone-Portfolio um eine neue Geräteklasse erweitern. Statt auf maximale Ausstattung setzt das Modell auf ein besonders dünnes und leichtes Gehäuse. Diese Bauweise brachte jedoch Einschränkungen mit sich. So verfügt das aktuelle Gerät lediglich über eine einzelne Rückkamera und bietet weniger Platz für einen großen Akku. Bereits kurz nach dem Marktstart wurden genau diese Punkte häufig diskutiert.
Zweite Kamera soll wichtigste Schwäche beseitigen
Nach Informationen aus mit den Plänen vertrauten Kreisen befindet sich die neue Generation bereits in einem fortgeschrittenen Teststadium. Als Prozessor soll eine Variante des A20 Pro zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um den Chip, der bereits in den kommenden Pro-Modellen der iPhone-18-Generation erwartet wird.
Die wichtigste technische Änderung soll eine zusätzliche Ultraweitwinkelkamera auf der Rückseite sein. Damit würde das iPhone Air erstmals mehr fotografische Möglichkeiten bieten und einen Nachteil gegenüber den Pro-Modellen teilweise ausgleichen. Bislang setzt Apple beim Air auf eine einzelne Kamera, um Platz im besonders kompakten Gehäuse zu sparen.
Auch die Akkulaufzeit soll verbessert werden. Wie Apple dieses Ziel erreichen will, ist derzeit allerdings unklar. Denkbar wären effizientere Komponenten oder Optimierungen beim Energieverbrauch. Ein deutlich größerer Akku dürfte angesichts der schlanken Bauform schwieriger umzusetzen sein.
2027 wird für Apple zum Schlüsseljahr
Die Pläne für das iPhone Air 2 passen zu einer größeren Umstellung der iPhone-Roadmap. Bereits im vergangenen Jahr gab es Hinweise darauf, dass Apple die traditionellen September-Veröffentlichungen aufbrechen möchte. Künftig sollen Pro-Modelle und neue Geräteklassen im Herbst erscheinen, während Standardmodelle und das iPhone Air rund sechs Monate später folgen.
Für 2027 zeichnet sich inzwischen zudem eine ungewöhnlich umfangreiche Produktoffensive ab. Neben einem Jubiläumsmodell zum 20. Geburtstag des iPhones und der zweiten Generation des faltbaren iPhones soll Apple auch neue AirPods mit integrierten Kameras vorbereiten. Die Sensoren sollen Siri zusätzliche Informationen über die Umgebung des Nutzers liefern und Funktionen der bereits eingeführten visuellen Intelligenz erweitern.
Die iPhone-Evolution bislang | Bild: @imicsun
Vor diesem Hintergrund wirkt auch die Weiterentwicklung des iPhone Air nachvollziehbar. Das besonders dünne Modell könnte künftig eine feste Rolle zwischen Standard- und Pro-Geräten übernehmen, während Apple sein Angebot stärker differenziert.
Interessant ist dabei, dass noch Ende 2025 Berichte kursierten, wonach Apple die Weiterentwicklung des Air wegen einer verhaltenen Nachfrage überdenken könnte. Damals war sogar von einem vorläufigen Stopp der Nachfolgegeneration die Rede. Die aktuellen Informationen deuten nun darauf hin, dass Apple die Geräteklasse weiterführen und gezielt an den Schwachstellen der ersten Generation arbeiten will.
Inzwischen ist das iPhone Air zu Preisen ab 844 Euro erhältlich und liegt damit über 350 Euro unter Apples Listenpreis von 1.199 Euro.
Gekauft!!! Nie wieder ohne iPhone Air leben müssen!!!
Du armer Mensch :-(
Ganz genau, hatte immer die Pro Max Geräte gehabt. Bin ende April vom 17 Pro Max auf das iPhone Air umgestiegen. Nagelneu für 690€. Da konnte ich nicht nein sagen.
Ja wird auf jeden fall mein arbeitshandy bleiben. Wenn die Frühling ein Air 2 präsentieren sollen dann ja bitte. Mit Weitwinkel. Aber freuen tue ich mich auf das Jubiläums iPhone auch also wird 2027 etwas teuer werden aber ich mag wirklich diese Leichtigkeit :D
Das klingt beruhigend… dass es im Bestand bleibt. Weder die Kamera noch der Akku lassen im Alltag zu wünschen übrig. Beste iPhone ever!
Wär interessant zu wissen, wie lebt es sich denn mit dem Air nach einem Jahr? Reicht der Akku noch über den Tag noch?
Warum nicht? Also so schnell altert ein Akku nun auch nicht.
Ich weiß was du meinst aber es ist sowieso relativ . Jeder nutzt das Telefon anders und unter anderem Umständen . Machmal lade ich im Auto wenn ich von der arbeit komme etwas nach und manchmal nicht . Gestern habe ich abends geladen und heute etwas mehr Zeit als sonst am Handy verbracht und bin bei 28 Prozent . Meist bin ich erst Abends bei 28 Prozent . Die Akku gesamt Leistung wird bestimmt erst nach 1 1/2 Jahren etwas nach lassen . Vorher hab ich das bei keinem erlebt außer die Software wurde mal wieder vermüllt . Alles im allem begeistern mich das Air immer noch mehr als alle meine Pros vorher und es wird sicher ein Air 2 im Zukunft
Ja.
Zur Akkulaufzeit kann ich sagen: dies ist immer eine Frage des Blickwinkels bzw. der eigenen Ansprüche und des Nutzungsverhaltens. Ich zb. habe nach 3 Jahren iPhone 13mini – Nutzung auf das Air „upgraded“, und im Vergleich zu
diesem ist die Akkulaufzeit imho exorbitant. Voll geladen muss es seltenst vor dem späten Abend wieder an den Strom.
Ja, der reicht locker. Ich finde die Akkulaufzeit ist doch heute sowieso dank MagSafe kein Thema mehr. Mein Air wird zum Beispiel fast immer im Auto via MagSafe geladen, wenn ich CarPlay nutze oder auch im Büro hätte ich ein MagSafe Ladegerät neben dem PC, was ich aber nur selten nutze. Aber auch wenn ich es nicht lade komme ich über den Tag. Was sehr auffällig ist: Ich bin Vieltelefonierer und beim Telefonieren verbraucht es deutlich weniger Akkukapazität als vorher das 15 Pro.
ja
Habe es erst ein paar Monate, bin aber völlig zufrieden. Akku reicht für mich absolut aus, keine Einschränkungen. Ultraweitwinkel vermisse ich hier und da mal (komme vom 15 pro), ist aber auch kein Beinbruch.
Geil!
Ich liebe mein air und will auch nichts anderes mehr.
Ich auch, eine Weitwinkelkamera wäre jedoch super. Das geniale Design muss bleiben. Wenn die neue Kamera auf der anderen Seite wäre und das Air dann nicht mehr so kippelt wenn es liegt wäre es perfekt!
Stereo Lautsprecher wären auch nicht unwichtig.
Das war der Grund warum ich nicht damit klar kam. Anrufe über Lautsprecher war echt ein Problem wenn die Umgebung nicht ruhig war.
Dem kann ich mich nur anschließen. Von 16 Pro Max auf Air umgestiegen und liebe es. Für Fotos hab ich ne richtige Kamera und Akku ist nie ein Problem.
WTF? In lauter Umgebung telefoniert man sich nicht über Lautsprecher. Das sind doch die Sorte von Leute die meinen in der U-Bahn oder mitten in der statt so zu telefonieren. Fürchterlich…
Bestes Iphone !!!!
Vielleicht wird ja auch einfach ein größerer Zusatzakku angeboten, den man dazu erwerben und auf die Rückseite platzieren darf…
Der zweite Lautsprecher hat mich mehr gestört, als die zu geringe Akkulaufzeit. Bin immer über einen kompletten Tag gekommen. Und wenn man mal von 6 Uhr in der Früh bis weit in die Nacht unterwegs war, hilft ne MagSafe Batterie.
Klasse! Sofern das stimmt, und das Gerät dadurch nicht dicker wird, würd ich ausnahmsweise mal direkt den Nachfolger kaufen. Hab mir zum Air zwar ein Ultraweitwinkel-Objektiv geholt, im Gerät inkludiert ist aber natürlich besser.
Hat das Air denn Stereolautsprecher?
Nein
Gewechselt im September vom 15 Pro und Akkulaufzeiten auf dem Papier zwischen 15 Pro und Air identisch.
Habe persönlich keine Unterschiede bemerkt. Hängt aber sicher auch von der eigenen Nutzung ab.
Freue mich schon auf Air 2 – hatte Befürchtung, dass es ein „OneHit“-Wunder sein könnte.
Das 17e fehlt in der Darstellung. Apple hatte noch nie so viele Smartphone Modelle gleichzeitig im auf dem Markt.
Stereo Lautsprecher hätten auch mal was….
Mit Stereo-Lautsprechern würde ich es auch kaufen.
Das hat mich nach mehrfachem Testen vom jetzigen Kauf abgehalten.
Wirklich interessant das nach den vielen diskutieren über Kamera und Akku am Anfang wirklich viele sehr zufrieden sind mit dem Air. Die weiter Entwicklung ist nur konsequent und ich hoffe das die Verkaufszahlen so sind oder werden das nicht das nächste das letzte ist . Ich habe seit erscheinen jedes Jahr ein neues iPhone gekauft für mich ist das Air eins der 3-4 Highlights von allen Modellen bisher.
Wird irgendwie nie erwähnt aber das fehlende Lidar ist das einzige was mich von einem Kauf abhält