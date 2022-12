Netzausbau: Vodafone und O2 vermelden neuen Zwischenschritt

Bisher hatten hier 50 Megabit pro Sekunde genügt. Ob alle Anbieter die Vorgaben tatsächlich in gefordertem Maß erfüllen, will die Bundesnetzagentur im Januar 2023 prüfen. Als nächster Schritt ist dann für Ende 2024 geplant, dass alle übrigen Bundesstraßen mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde sowie alle Landes- und Staatsstraßen, die Seehäfen und wichtigsten Wasserstraßen und alle übrigen Schienenwege von den Mobilfunkanbietern mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde versorgt werden.

Auch O2 meldet mit Blick auf die Vorgaben der Bundesnetzagentur Vollzug. Als letztes Bundesland habe man in der vergangenen Woche die Infrastruktur in Thüringen entsprechend erweitert, sodass jetzt alle 16 Bundesländer die Auflagen erfüllen und dort jeweils mindestens 98 Prozent der Bevölkerung mit einer Bandbreite von 100 Megabit pro Sekunde oder mehr angebunden sind.

Vodafone gibt nun per Pressemitteilung bekannt, dass diese Auflagen dank eines verstärkten Einsatzes in den vergangenen Wochen nun erfüllt werden. Im Rahmen des Ausbaus von LTE und 5G habe man nicht nur bundesweite mehr als 127 weitere Funklöcher geschlossen, sondern könne nun auch in allen Bundesländern mindestens 98 Prozent der Haushalte über LTE mit Bandbreiten von 100 Megabit pro Sekunde und mehr versorgen. Bundesweit versorgt Vodafone inzwischen 99 Prozent der Haushalte mit LTE. Zudem schreite der Ausbau von 5G massiv voran, hier würden bereits mehr als 80 Prozent der Bevölkerung erreicht.

