Across: Ein junger, spannender Monatskalender für das iPhone

Viele iPhone-Nutzer organisieren ihren Alltag mit etablierten Kalender-Apps wie Apples Standard-Kalender oder Premium-Downloads wie Calendars von Readdle. Letztgenannter hat einen hogen Funktionsumfang, das Abo-Modell sorgt jedoch regelmäßig für Kritik.

Mit Across ist im vergangenen Jahr eine eine Alternative angetreten, die auf einen einmaligen Kauf setzt und dennoch einen breiten Funktionsrahmen abdeckt. Die App versteht sich als moderner Kalender mit klarer Oberfläche, der sich eng an die in iOS-integrierten Dienste anlehnt. Termine und Aufgaben werden nicht in einer eigenen Cloud gespeichert, sondern direkt aus dem Apple-Kalender und aus Erinnerungen übernommen. Das reduziert den Einrichtungsaufwand und stellt sicher, dass bestehende Daten ohne Umwege verfügbar bleiben.

Monatsübersicht, lokal zusammengestellt

Across arbeitet serverlos und vollständig offline. Die Anwendung greift auf die lokalen Daten des Gerätes zu und synchronisiert sich über Apples eigene Systeme automatisch zwischen iPhone, iPad und Mac. Nutzer müssen kein separates Konto anlegen und keine persönlichen Daten hinterlegen.

Die App kann als klassischer Kalender, als Tagesplaner, als Aufgabenliste oder als Erinnerungszentrale genutzt werden. Termine, To dos und längere Zeiträume werden in einer gemeinsamen Oberfläche zusammengeführt, die sich je nach Bedarf auf Tages-, 3-Tages- oder Monatsansichten umschalten lässt.

Anpassung und Preis

Ein zentrales Merkmal von Across ist die gute Konfigurierbarkeit. Anwender können festlegen, welche Tabs sichtbar sind, wie die Ansichten aufgebaut sind und welche Schriftarten oder Farbschemata verwendet werden. Widgets zeigen auf dem Homescreen die nächsten Termine oder Aufgaben an und lassen sich in verschiedenen Größen konfigurieren. Zusätzlich stehen Werkzeuge wie Ereignisvorlagen oder eine Eingabe in natürlicher Sprache zur Verfügung, mit der sich Termine schnell formulieren lassen.

Die App ist rund 26 Megabyte groß und benötigt iOS 15 oder neuer. Grundfunktionen stehen auch ohne Kauf bereit. Für den vollständigen Zugriff auf alle Premiumfunktionen wird einmalig ein Preis von 19,99 Euro fällig.



Mit Dank an Chris!