Alternative zu Abo-Kalendern
Across: Ein junger, spannender Monatskalender für das iPhone
Viele iPhone-Nutzer organisieren ihren Alltag mit etablierten Kalender-Apps wie Apples Standard-Kalender oder Premium-Downloads wie Calendars von Readdle. Letztgenannter hat einen hogen Funktionsumfang, das Abo-Modell sorgt jedoch regelmäßig für Kritik.
Mit Across ist im vergangenen Jahr eine eine Alternative angetreten, die auf einen einmaligen Kauf setzt und dennoch einen breiten Funktionsrahmen abdeckt. Die App versteht sich als moderner Kalender mit klarer Oberfläche, der sich eng an die in iOS-integrierten Dienste anlehnt. Termine und Aufgaben werden nicht in einer eigenen Cloud gespeichert, sondern direkt aus dem Apple-Kalender und aus Erinnerungen übernommen. Das reduziert den Einrichtungsaufwand und stellt sicher, dass bestehende Daten ohne Umwege verfügbar bleiben.
Monatsübersicht, lokal zusammengestellt
Across arbeitet serverlos und vollständig offline. Die Anwendung greift auf die lokalen Daten des Gerätes zu und synchronisiert sich über Apples eigene Systeme automatisch zwischen iPhone, iPad und Mac. Nutzer müssen kein separates Konto anlegen und keine persönlichen Daten hinterlegen.
Die App kann als klassischer Kalender, als Tagesplaner, als Aufgabenliste oder als Erinnerungszentrale genutzt werden. Termine, To dos und längere Zeiträume werden in einer gemeinsamen Oberfläche zusammengeführt, die sich je nach Bedarf auf Tages-, 3-Tages- oder Monatsansichten umschalten lässt.
Anpassung und Preis
Ein zentrales Merkmal von Across ist die gute Konfigurierbarkeit. Anwender können festlegen, welche Tabs sichtbar sind, wie die Ansichten aufgebaut sind und welche Schriftarten oder Farbschemata verwendet werden. Widgets zeigen auf dem Homescreen die nächsten Termine oder Aufgaben an und lassen sich in verschiedenen Größen konfigurieren. Zusätzlich stehen Werkzeuge wie Ereignisvorlagen oder eine Eingabe in natürlicher Sprache zur Verfügung, mit der sich Termine schnell formulieren lassen.
Die App ist rund 26 Megabyte groß und benötigt iOS 15 oder neuer. Grundfunktionen stehen auch ohne Kauf bereit. Für den vollständigen Zugriff auf alle Premiumfunktionen wird einmalig ein Preis von 19,99 Euro fällig.
Entwickler: DayMore Corp.
Laden
Nach der Installation liegt die App nicht in „Meine Apps“, um sie später darüber neu zu installieren.
Liegt das an der App bzw. an der Programmierung oder spinnt mein iPhone?
Bei mir geht’s
Immer das gleiche Spiel. Falls sich die App durchsetzt, kommt das Abo zwangsläufig. Dann regen sich wieder alle auf.
Abo ist die zwangsläufige Konsequenz für eine erfolgreiche App, egal welche.
kann nur calengoo empfehlen. Bisher kein Wechsel auf ABO (nach ca. 3 Jahren NUtzung) und für mich pers. übersichtlicher (man kann / mussa ber auch erstmal die Ansichten so konfigurieren, wie man sie haben will – vor allem bei mehreren Kalendern)
Kann man sich ja mal anschauen, da es ja eine abofreie App ist.
Noch.
Funktioniert die Anbindung an Google Kalender ebenfalls. Wäre für mich „wichtiger“…
Ja, kann man auswählen.
Ja kann man einstellen
Klappt wunderbar, nutze die App schon seit sie raus kam und bin super zufrieden!
Danke! Nicht schlecht aber nach wie vor finde ich die alte Calenders 5 App grafisch am besten. Die Übersicht und Bedienung ist klar und einfach. Das Update auf das Abo hab ich nie gemacht. Hoffe dass es kein Sicherheits Problem ist. Trotzdem ist diese App nach Calenders 5 die beste die ich gesehen hab.
ich teile deine Meinung!
Finde ich nicht – für mich ist es nach wie vor „Fantastical“. Goutiere auch feren Preispolitik. Nachdem ich alle sehr teuren Apps für Mac, iPad und iPhone gekauft hatte, war ich bei deren Umstellung auf Abo raus – behielt jedoch alle gekauften Funktionen bis heute. Beste UI ever.
Und ja – habe auch Calendars 5.
Sehe ich genauso. Hab fantastical Version 1 und 2 fürs iPhone, fürs iPad und für den Mac gekauft, nur um danach das Abo um die Ohren gehauen zu bekommen.
Leider sind bei mir die vorher bezahlten Funktionen nur auf manchen Geräten verfügbar. Auf dem Mac funktionieren zum Beispiel Kalendergruppen, auf iPhone und iPad nicht. Auf dem iPad kann ich Wegzeiten/Reisezeit in Fantastical auswählen, die ja auch im iCloud Kalender vorhanden sind. Auf dem Mac und am iPhone funktioniert es hingegen nicht und das nervige Abo-Popup kommt jedesmal hoch.
Manchmal kann ich Einträge duplizieren – manchmal kommt auch hier das Abo-Popup wieder hoch.
Mittlerweile bin ich mehrfach am überlegen gewesen auf Calendar366 vollständig zu wechseln, aber UI von Fantastical ist einfach trotz Belästigungs-Popups und Mehrfachkauf + Enteignung immer noch besser
Nutze seit weit über 20 Jahren „miCal“ und bin weiterhin maximal zufrieden. Kein Abo :)
Nutze ich seit dem man sich bei Apple dachte, Monatansicht ohne Einträge sind toll.
Ich möchte alle meine Einträge auf einen Blick sehen. Mittlerweile Farbige Einträge mit Autofilterung.
Einfach toll.
Einfach die App ‚time‘ nutzen! Absoluter Geheimtipp
Unter dem Geheimtipp „time“ kann ich nichts finden.
https://apps.apple.com/de/app/time-calendar-event-task/id6756198113?l=en-GB
Vielleicht blöde Frage, stelle sie aber trotzdem.
Wenn ich die App auf dem iPhone kaufe und lade, kann ich sie dann auch auf Mac und iPad laden, oder muss ich jeweils pro Gerätetyp kaufen?!
Manche Apps sind universal, d.h laufen auf iPhone und iPad, aber eben nicht alle.
Bei vielen kaufst du für jede Plattform separat.
Für Mac sowieso eigentlich immer
Oder einfach mal einen deutschen Entwickler unterstützen!
Calendar366, kostenpflichtig, aber nicht teuer, kein Abo mit extrem vielen Features
Alternativ:
Firstseed Calendar
@HansiSchwansi
Ist eine japanische App, auch sehr toll, vor allem deren Widget!
Leider keine Wochen-Nummern (KWxx).
Für privat ansonsten nice.
Doch, Lassen sich einstellen.
Wird dann aber nur als Zahl angezeigt, „KW“ steht da nicht in der Monatsansicht.
Firstseed hat viele Einstellungen, es lohnt sich dort mal reinzuschauen und Sachen auszuprobieren.
Oder CalenGoo, auch von einem deutschen Entwickler, Einmalkauf, kein Abo, ganz tolle Kalender-App für iPhone, iPad, AppleWatch, MAC, und Windows
Aber die Wochenansicht nur als Querformat… für mich ein NoGo…
Da bevorzuge ich Calendar366
Ich habe mich vor etwa 2 Jahren für Calendar 366 entschieden und bin sehr zufrieden. Hat alles was ich brauche, auch schöne Widgets und eine Watch Komplikation.
Avenir… die wirklich ekelhaft häßlichste Schrift aller Zeiten. Dagegen ist sogar Comic Sans ein Quell der Freude. Man bekommt Augenkrebs, wenn man sich das zu lange ansieht.
in den Einstellungen auf jede andere installierte Schriftart änderbar, sogar in der Grösse
Oh, danke für den Hinweis!! :-)
Mich haben die App Store Screenshots von einer Installation abgehalten…
Sehe Calendar 366 als gute und günstigere (einmalig 9,99€) Alternative.
Nutze ich auch bin top zufrieden. Vor allem ist die App für die Apple Watch top.
Bei Readdle ist ja nicht nur der Preis sondern auch die Datensammelwut (Facebook SDK) das Problem.
Da kann ich ja gleich meinen Kalender öffentlich im Internet für alle zugänglich machen.
Ich von von Readdle Calendar weg und habe viel ausprobiert. Bin bei FirstSeed Calendar hängen geblieben und sehr zufrieden. Die hier vorgestellte App schaue ich mir trotzdem gern auch noch an
Ich kann Timepage empfehlen, wenn auch im kleinen Abo, ein treuer Begleiter als Kalender-App.
Irgendwie greifen fast alle Kalender auf Apples Kalender zu , als Quelle. Ich würde die App aber gerne vom iPhone verbannen, da wird es mit der alternativen Kalendernutzung schwierig. Gibt es optisch ansprechende Kalender die direkt über CalDAV funktionieren und nur eine Einmalzahlung fordern?
Du kannst im Apple Kalender ein CalDAV Konto hinterlegen und iCloud deaktivieren.
Ah, cool. Danke! Da hatte ich etwas zu kurz gedacht, funktioniert anscheinend auch wenn die Apple Kalender nicht mehr auf dem iPhone/Mac ist.
Habe aktuell noch die abgekündigte Version von Calendars 5 im Einsatz und würde hier einen passenden Nachfolger suchen.
Schön fand ich hier die Wochenansicht mit der horizontalen Anzeige der Tagestermine.
Jenseits aller Abos und Preise, nach langem Ausprobieren aller möglichen Varianten immer wieder zur Top-Kombination zurückgekehrt: Fantastical & Todoist! Alles funkt, ist bis in die kleinsten Details stimmig, schaut gut aus und laufende Updates.
Bin gerade beim Test vom „Cali“ Kalender App, macht mir bis jetzt einen recht guten Eindruck.
Ich kann euch nur den ONE Calendar empfehlen!
Was unterscheidet den zu dem hier vorgestellten, warum ist er eine Empfehlung wert?
Mein erster Eindruck von Across ist nicht schlecht.
Es gibt wahnsinnig viele Ansichten und Einstellungsmöglichkeiten. Einerseits natürlich gut, andererseits aber auch etwas unübersichtlich.
Leider keine ortsbasierte Erinnerungen und auch keine Unteraufgaben.
Ich werde wohl bei Calendar 366 bleiben.
Ich nutze schon seit WindowsMobile6.5 (ca. im Jahr 2003), danach auf dem iPhone Pocket-Informant von Fanatic. Er hat eine eigene Datenbank für Termine/Aufgaben/Notizen, die man als Datei sichern kann, greift aber optional auch auf alle iPhone Kalender zu. Ist meine wichtigste App.
Ich mag im Moment BusyCal sehr. Ich arbeite bevorzugt mit der Monatsübersicht. BusyCal hat aus meiner sicht die beste. Man kann sehr kleine Schriftgrade einstellen. . Die Übersicht ist besser als bei Calendars (5). Da hat der Sync mit Outlook für mich nicht mehr funktioniert, auch bei der neuen App mit Abo-Modell. BusyCal ist gegenwärtig ein Einmalkauf.
Calendars 5 habe ich vor Jahren auch zu einem Einmalpreis gekauft und was ist daraus geworden….. benutzte ihn immer noch solange es geht aber die Aufdringliche Werbung zu wechseln nervt. Ich brauche nicht mehr Funktionsumfang
Ich liebe einfach mein miCal. Aber ich teste den da auch mal. Wer weiß, ob ich die 20€ dann ausgebe, fairer Preis..
Hab sie ausprobiert. Mach noch mehr Spaß als MiCal
Wowww. Tolle App. Noch besser als miCal und frisches Desogn mit sehr vielen Möglichkeiten!!!!!
Hab sie gekauft.
Habt Freude damit
Off-Topic: Ich habe einen Firmenkalender in M365 (Exchange), auf den ich auf meinen Firmen-Mac über die native Mac-OS Calendar App und Outlook zugreifen kann. Auf dem (auch Firmen-) iPhone ist der Zugriff aber nur über Outlook möglich, die Calendar App ist geblockt, also hat keinen Zugriff.
Ich hätte die Termine aber auch gerne in der Calendar App, kann auch als Kopie sein (u.a. damit ich es in CarPlay nutzen kann und da die jeweils nächsten Termine sehe – es gibt leider kein Outlook Kalender Widget/ Interface für CarPlay, sonst wäre das auch gut). Hab schon alles mögliche probiert, krieg das aber nicht aufgelöst.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
Firmenkalender in Outlook freigeben und dann in iCloud als Kalenderabonnement hinzufügen.
Ich hätte gerne wie bei Calendars eine horizontale Wochenübersicht mit quadratischen Kacheln. Find das einfach die übersichtlichste Art wo auch der Text vollständig lesbar ist. Gibts da was?
Dieses war auch schon meine Frage weiter oben, habe bis jetzt keine Alternative gefunden.
Teste gerade den Cali Kalender, diesen finde in der Wochenübersicht recht übersichtlich, aber leider nicht Horizontal.