Netflix: Zwei neue Premium-Spiele für Abonnenten

Erst kürzlich hat Netflix hier den Meilenstein von 50 verfügbaren iPhone-Games erreicht, die Netflix-Abonnenten installieren und spielen können ohne dass dafür zusätzliche Kosten entstehen. Die Spiele besitzen weder In-App-Käufe noch versteckte Abos, sondern prüfen lediglich auf ein vorhandenes Netflix-Abonnement. So lange dieses bezahlt wird können die Spiele in vollem Umfang genutzt werden.

Der Video-Streaming-Dienst Netflix bietet neben Filmen und Serien inzwischen auch Workout-Videos und eine stattliche Sammlung von mobilen iPhone-Spielen an, um zahlende Abonnenten auch dann bei der Stange zu halten, wenn in Sachen Video-Content gerade eine Durststrecke überbrückt werden muss.

