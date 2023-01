Netflix: Jetzt 50 kostenlose iPhone-Games für Abonnenten

In Apples App Store bietet der Video-Streaming-Dienst Netflix inzwischen 52 iPhone-Applikationen zum Download an. Zieht man den Internet-Geschwindigkeitstest FAST und die offizielle Netflix-Applikation von diesen an, bleiben 50 mobile Spiele übrig, die jüngst um den Neuzugang „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ ergänzt wurden.

Der amerikanische Entertainment-Konzern hat damit umgesetzt, was bereits zum Start der Spiele-Offensive im Sommer 2021 geplant war. Zum Jahreswechsel 2022/2023 satte 50 Titel anbieten zu können, die zahlende Abonnenten auch bei vorübergehenden Flauten im Film- und Serienangebot bei der Stange halten und so mit dafür sorgen, dass vorhandene Abos nicht mehr so schnell wie bislang gekündigt werden.

Konkurrenz für Apple Arcade

Und die Spiele-Auswahl ist mittlerweile stattlich. So bietet Netflix mit den 50 Titeln inzwischen nicht nur fast ein Viertel dessen an, wofür bei Apple Arcade 4,99 Euro zusätzlich pro Monat gezahlt werden müssen. Auch die Qualität der Spiele kann sich sehen lassen.

Mit Immortality, OXENFREE, Kentucky Route Zero, Reigns, Into the Breach und dem klassischen Solitaire stehen Eigenentwicklungen aber auch bekannte App Store-Titel zur Auswahl, die allesamt auf In-App-Käufe und Mikrotransaktionen verzichten. Beziehungsweise nicht ganz: Viele der Spiele bieten auch die Möglichkeit das Standard-Netflix-Abo per In-App-Kauf zu abonnieren und lassen so wieder die Bezahlung des Video-Streaming-Dienstes über den App Store zu.

Eine Option die Netflix vor einiger Zeit aus der offiziellen Streaming-Anwendung gestrichen hatte, da man einen Bogen über die von Apple eingeforderte Umsatzbeteiligung in Höhe von 30 Prozent machen wollte.

Anwender die ihre Netflix-Kosten also gerne wieder über den App Store begleichen wollen, können dies über die Spiele-Apps des Streaming-Schwergewichtes tun.