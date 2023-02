iSmoothRun: Beliebte Lauf-App jetzt in Ausgabe 7 verfügbar

Darüber hinaus bringt iSmoothRun 7 neue Vorlagen für die Werte-Darstellung auf der Apple Watch mit und kümmert sich um Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Optisch merkt man der Anwendung den großen Versionssprung allerdings nicht an. Die App zur Aufzeichnung der täglichen Laufstrecke unterscheidet sich auch nach ihrem jüngsten Update so gut wie nicht von Version 6.

Neu in Version 7.0 ist ansonsten der Support für die Apple Watch Ultra beziehungsweise für den Aktions-Button der neuen Extremsport-Uhr. Zudem lässt sich über die Konfiguration der Apple Watch jetzt eine so genannte „Walking power“ definieren, mit deren Hilfe die Korrektur konstanter Fehlberechnungen der zurückgelegten Strecke möglich sein soll.

Die so genannte Pro-Subscription richtet sich vornehmlich an Nutzer der Apple Watch und hebt das Limit für die Anzahl der Apple Watch Statistik-Bildschirme auf, synchronisiert Trainingspläne und kann Werte des an Sportschuhen zu befestigenden Lauf-Trackers Stryd in Echtzeit auf der Apple Watch anzeigen. Kurz: Das Abo ist vorhanden, kann aber ignoriert werden, wenn man nicht zu den ausgesprochenen Lauf-Freaks zählt.

iSmoothRun 7 erscheint damit satte fünf Jahre nach dem Debüt von Version 6.0, die bereits im April 2018 in den App Store startete. Preislich hat sich iSmoothRun mit einem Verkaufspreis von 5,99 Euro so gut wie nicht verändert, allerdings besitzt die Sport-App seit der im Januar 2021 veröffentlichten Ausgabe 6.2 ein optionales Zusatz-Abo.

Die hervorragend bewertete Lauf-Applikation iSmoothRun begleitet und schon seit mehreren Jahren und gehört neben Tempo und HealthFit zu den umfangreichsten und brauchbarsten iPhone-Kompagnongs für Anwender die regelmäßig in ihre Laufschuhe schlüpfen. Jetzt ist iSmoothRun in Ausgabe 7.0 erschienen.

