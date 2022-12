90 Workout-Videos: Nike Training Club kommt zu Netflix

Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, ob die 30 Stunden Workouts auch in einer deutschen Sprachfassung zur Verfügung stehen werden. Nach Angaben des Streaming-Dienstes soll das Workout-Programm in zehn unterschiedlichen Sprachen angeboten werden. Aktuell darf wohl davon ausgegangen werden, dass unter diesen auch eine Ausgabe mit deutscher Tonspur ist.

Was uns bei der Ankündigung von Netflix und Nike sofort eingefallen ist: Apple hat in diesem Jahr die Kooperation mit Nike in Sachen Apple Watch aufgegeben und bietet kein Nike-Sondermodell der Computeruhr mehr an.

Pünktlich zum Jahreswechsel wollen Netflix und Nike mit dem jetzt angekündigten Kooperationsprojekt von der Motivation der Neujahrsvorsätze profitieren und geben an zum NTC-Start Unterrichtseinheiten mit einer Gesamtspielzeit von satten 30 Stunden bereitstellen zu wollen, die den Streaming-Dienst in zwei Etappen erreichen werden.

