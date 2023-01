Netflix wird teurer: Wachstum stagniert, Shows sterben

Netflix hat momentan mit einer verhalten Nachfrage zu kämpfen und dürfte in wenigen Tagen das langsamste Umsatzwachstum in der Unternehmensgeschichte vermelden.

Statt mindestens 7,99 Euro im Monat mussten bei der Buchung über die Türkei nur 4,61 Euro bezahlt werden. Doch damit ist kommenden Monat Schluss. So hat Netflix damit angefangen türkische Anwender und solche mit türkisch Accounts darüber zu informieren, dass auch am Bosporus eine Preiserhöhung bevorsteht.

Unter hiesigen Anwendern, die nicht gewillt sind den regulären Euro-Preis für den Video-Streaming-Dienst Netflix zu bezahlen, hat sich in den vergangenen Jahren ein kleiner Trick herumgesprochen, mit dessen Hilfe sich die monatlichen Kosten in einem sehr überschaubaren Rahmen halten lassen.

