Netflix mit Werbung: Nur jeder 10. wählt den Reklamezugang

Dass dem offenbar nicht so ist, machen nun erste Auswertungen von Werbetreibenden deutlich, denen Netflix nicht die initial zugesagte Anzahl an Zuschauern liefern konnte. Nach Angaben des Branchendienstes Deadline variieren die Zuschauerzahlen zwar von Werbern zu Werbern, in mehreren Fällen sei es Netflix jedoch lediglich gelungen, gerade mal 80 Prozent der zugesagten Zuschauer zu liefern.

Angekündigt war der günstigere Reklame-Zugang zum weltgrößten Video-Streaming-Dienst ja als „Netflix für alle, die bislang kein Netflix hatten“. Mit der neuen Preisstufe wollte Netflix auch die noch mit sich hadernden Anwender über die Schwelle schubsen und in zahlende Kunden konvertieren. Für viele Nutzer, die noch von einem eigenen Netflix-Zugang absehen würden, bräuchte es nur einen günstigeren Einheitspreis. So die Kalkulation.

