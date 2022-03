Neo-Banking: Klarna startet Kosma, N26 mit Neukundenverbot

Nachdem die deutsche Finanzaufsicht BaFin die Neo-Bank N26 bereits im November 2021 an die Leine genommen und Wachstumsbeschränkungen angeordnet hat , haben nun auch die Behörden in Italien ein Neukundenverbot ausgesprochen.

Anders formuliert: Die Fleißarbeit, mit der Klarna das eigene Angebot mit so gut wie jeder Bank verheiratet hat, wird nun als Dienstleistung für andere Banking-Anbieter offeriert, was wiederum zahlreiche Neugründungen interessanter Finanzdienstleistungen und Apps nach sich ziehen könnte.

„Klarna Kosma“ zielt als neu gegründete Geschäftseinheit auf Finanzdienstleistungsunternehmen ab, denen man den Zugriff auf die in Eigenregie entwickelten Open-Banking-Zugänge anbieten will und damit den Direktzugriff zu mehr Banken als jeder andere Fintech-Dienst offeriert.

