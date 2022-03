Kopfschmerzen in Apple Health: „Super Headache“-App notiert Episoden

Wir haben glücklicherweise nur selten mit ernsten Kopfschmerzen zu kämpfen, für viele Menschen gehören diese jedoch zum Alltag und sorgen in vielen Fällen für einen anhaltend hohen Leidens­druck. Die Deutsche Migräne- und Kopfschmerz-Gesellschaft geht davon aus, dass etwa 10 bis 15 Prozent aller Deutschen von Mi­gräne betroffen sind.

Falls ihr dazugehört und immer wieder auch neue Therapie-Ansätze ausprobiert bzw. die Häufigkeit starker Kopfschmerzen mit Ereignissen in eurem Alltag korrelieren wollt, dann kann euch vielleicht der kostenlose App Store Download Super Headache von Kyle Hughes unter die Arme greifen.

Dieser hat sich lediglich das Abspeichern von Kopfschmerz-Episoden in Apples Health App zur Aufgabe gemacht und befüllt so den Datenbereich den Apple dafür in der offiziellen Gesundheitsanwendung des iPhones zur Verfügung stellt.

Episoden aufzeichnen und bewerten

Habt ihr Super Headache nach dem Erststart den Zugriff auf die Health-Anwendung gewährt, arbeitet die iPhone-Applikation selbsterklärend. Nach dem Start der App notiert ihr per Tastendruck den Beginn einer Kopfschmerz-Episode. Ist diese vorbei, öffnet ihr die Anwendung erneut und stoppt die Aufzeichnung wieder.

Die Intensität der Schmerzen lässt sich anschließend noch mit einem von vier Schweregraden (vorhanden, leicht, mittel und stark) bewerten und durch nochmaligen Knopfdruck in der Health-Applikation speichern.

In der Health-App können die so erstellten Datenpunkte in Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresansicht angezeigt werden und helfen hoffentlich dabei herauszufinden welche Umstellung in Sachen Ernährung, Bewegung oder Verhalten die tagtäglichen Symptome nachhaltig bessert.

Sollte euch die gänzlich kostenfreie Mini-Applikation grundsätzlich interessieren, dann wünschen wir an dieser Stelle schon mal eine rasche und gute Besserung.