NAVIGON: Vorletztes Kartenupdate der Navi-App verfügbar

Die Leser-Meldung von Carsten hat uns dann doch überrascht. Dieser hat uns, knappe zwei Jahre nachdem Garmin die Navigaions-Applikationen des Würzburger Anbieters NAVIGON aus dem App Store entfernt hat, auf eine Kartenaktualisierung für NAVIGON Select aufmerksam gemacht.

Nutzer der NAVIGON-Apps können derzeit das Kartenupdate Q2/2020 einspielen und bekommen damit die voraussichtlich vorletzte Aktualisierung des zur Navigation innerhalb der Apps genutzten Datenbestandes.

Zur Erinnerung: Navigon verabschiedet sich im April 2018 aus dem App Store, bot das FreshMaps-Abo jedoch noch bis Mai zum Kauf an. Dieses versprach Anwendern den dauerhaften Zugriff auf Karten-Aktualisierungen für eine Laufzeit von zwei Jahren. Im Mai 2020 ist also spätestens Schluss. Garmin könnte bis dahin noch ein letztes Kartenupdate für das Q3/2020 ausgeben.

Carsten schreibt:

Gestern habe ich seit einiger Zeit mal wieder mein Navi NAVIGON Select benutzt. Kann mich einfach nicht davon trennen. Überraschenderweise gab es ein Kartenupdate was ich auch direkt eingespielt habe. Changelog kenne ich nicht, in LUX sind mir aber erweiterte Anzeigen der Geschwindigkeit aufgefallen die so vorher nicht waren. Viele Grüße.