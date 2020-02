ALDI Süd: Apple-Guthaben diese Woche mit 15% Bonus

Zum Start in die neue Woche sind wir euch noch den Hinweis auf die die aktuelle iTunes-Karten-Aktion bei ALDI Süd schuldig. Dort könnt ihr in dieser Woche beim Kauf von Guthaben für eure Apple ID, den iTunes Store und den App Store einen Bonus in Höhe von 15 Prozent mitnehmen.

Die Aktion beginnt heute und läuft bis einschließlich Samstag, 15. Februar. Beim Kauf von iTunes-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro werden jeweils 15 Prozent des Kaufpreises dem Guthaben hinzugefügt, so dass sich die folgende Staffel ergibt:

28,75 Euro Guthaben für 25 Euro

57,50 Euro Guthaben für 50 Euro

115,- Euro Guthaben für 100 Euro

Wichtig: Der Bonusbetrag wird euch beim Einösen der Karte automatisch gutgeschrieben, allerdings muss diese dazu bis zum 29. Februar 2020 eingelöst werden. Ansonsten verfällt das Zusatzguthaben.

Das Guthaben kann wie gewohnt für den Kauf von Apps und sonstigen von Apple angebotenen digitalen Inhalten verwendet werden, somit lassen sich dadurch auch über den App Store abgerechnete Abos im Preis reduzieren.