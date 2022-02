Navi-App „MapFactor Navigator“ mit ersten CarPlay-Fahrversuchen

Doch der „MapFactor Navigator“ entwickelt sich stetig weiter und sollte Anwender, die sich nicht davor scheuen auch alternativen Navi-Apps mal einen Testlauf zu gewähren, durchaus einen Blick wert sein. Zwar ist die App weder so poliert wie TomTom Gratis-Navi TomTom AmiGo , noch so hervorragend auf iOS und die Open Street Map-Karten abgestimmt wie Organic Maps , bietet dafür aber die Anzeige von Geschwindigkeitsbeschränkungen, erlaubt das Abonnieren von Online-Verkehrsinformationen und gestattet den Offline-Karten-Download in mobilfunkfreundlichen Bundesländer-Häppchen.

Denn wirklich angekommen ist der „MapFactor Navigator“ auf dem iPhone noch nicht. Die CarPlay-Integration der Tschechen ist erst im vergangenen Herbst in die Betaphase gestartet – und auch was seit dem Januar-Update angeboten wird lässt sich noch nicht wirklich als stabil bezeichnen.

Die auf die Software-Navigation für PKW und LKW spezialisierten GPS-Experten von MapFactor bieten seit geraumer Zeit auch eine kostenlos ladbare iPhone-Applikation an. Der mobile Download „ MapFactor Navigator “ bietet eine kostenfreie Offline-Navigation für Nutzer an, denen das Kartenmaterial der von der Community gepflegten Open Street Map ausreicht.

