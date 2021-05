TomTom AmiGO: Kostenlose Navi-App erinnert an WAZE

Was viele iPhone-Nutzer nicht mitbekommen haben: Anfang des vergangenen Jahres hat der Navi-Anbieter TomTom seine App „TomTom Blitzer“ eingestellt und an ihrer Stellen das neue Community-Navi TomTom AmiGO etabliert.

Stilles App-Experiment

Eine Änderung die TomTom seinerzeit nicht kommuniziert hat und den Startschuss für den hauseigenen WAZE-Konkurrenten damit unter dem Radar der konzentrierten Medienöffentlichkeit abgefeuert hat.

Heute gehört TomTom AmiGO zum regulären App-Portfolio des niederländischen Unternehmens und ergänzt die Standard-Navigation TomTom GO und TomTom MyDrive, eine Begleit-App für die Hardware-Navis des Herstellers.

Kostenlos, Werbefrei, ohne Offline-Funktion

Im direkten Vergleich mit der kostenpflichtigen Navi-Applikation TomTom Go fällt TomTom AmiGo durch zwei wichtige Unterschiede auf:

Zum einen lässt sich die Fahrzeug-Navigation mit TomTom AmiGo nur bei anliegender Internetverbindung starten. Eine Offline-Navigation ist nicht vorgesehen.

Zum anderen können keine Zwischenziele festgelegt werden. Die App versteht sich ausschließlich auf die einfache Streckenplanung von-A-nach-B.

TomTom AmiGo zielt vor allem auf Gelegenheitsfahrer, die eine simple Navi-Applikation benötigen und eine kostenlose Alternative zu Google Maps und Apple Maps einsetzen wollen.

Wie WAZE setzt AmiGO auf die Community

Wie WAZE setzt auch die werbefreie Applikation TomTom AmiGO auf den Input aus der Community und nutzt diesen, um (je nach Region) vor Blitzern, Staus, Baustellen und gesperrten Straßen zu warnen. Und wie Google nutzt TomTom die Community-App um Google neue Technologien und Funktionen zu testen.

So plant TomTom derzeit etwa einen Pilottest in Düsseldorf, bei der die AmiGO App mit Ampeln in der Straßenlandschaft kommuniziert, um aktuelle Grünphase in die Routenführung zu integrieren.

CarPlay ist aktuell noch nicht in TomTom AmiGO verfügbar, soll aber nachgerüstet werden.

