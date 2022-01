Organic Maps aktualisiert: Eine App für wirklich jedes iPhone

Was ausdrückliche Download-Empfehlungen von iOS-Anwendungen angeht, haben wir uns in den zurückliegenden Jahren einen eher zurückhaltenden Standpunkt zueigen gemacht. Zu unterschiedlich sind die alltäglichen Anforderungen an das eigene Smartphone und die persönlichen Bedürfnisse, um eine App für die Geräte aller Leserinnen und Leser zu empfehlen – doch es gibt auch Ausnahmen.

Moderne Open-Street-Maps

Zu diesen gehört seit Sommer 2021 der gänzlich kostenfreie und quelloffen entwickelte Download Organic Maps. Die nur 100 Megabyte kleine Applikation legt erstmals eine Version der von der Community gepflegten Open-Street-Maps-Karten vor, die es mit professionellen Angeboten aufnehmen kann und vor allem in Ballungsräumen und Großstädten eine hervorragende Ergänzung zu Apples Karten, Google Maps und der von euch präferieren Navi-Applikation bietet.

Hier glänzt Organic Maps vor allem in Grünanlagen, dicht bebauten Kiezen und größeren Freiflächen mit exakten Wegbeschreibungen, verortet Sehenswürdigkeiten, markiert sogar Fahrradständer und nennt lokale Bezeichnungen für Grünflächen und Parkanlagen.

Die Karten-Applikation lässt sich flüssig navigieren, verzeichnet viele Geschäfte und Restaurants und bietet den Datenbestand der Open-Street-Maps endlich in einer modernen Oberfläche an, die viele Anwender hoffentlich auch wieder dazu motivieren dürfte, den freien Karten wieder eigene Daten beizusteuern.

Offline-Karten, CarPlay, POIs

Neben Offline-Karten, die immer dann zum Download angeboten werden, sobald ihr in einer neuen Region zoomen oder suchen wollt, versteht sich Organic Maps auf die Routen-Planung, bietet eine CarPlay-Ausgabe an, kann POIs in vorgegebenen Kategorien suchen und zudem auch die Linien des öffentlichen Personennahverkehrs einblenden.

Organic Maps ist inzwischen so etwas wie die inoffizielle offizielle iPhone-Applikation der Open Street Maps geworden und sollte auch auf euren Geräten nicht fehlen.