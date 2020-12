Nachrichten mit Siri ankündigen: Erster Drittanbieter steigt ein

Als erster Drittanbieter überhaupt hat der verschlüsselte Kurznachrichtendienst Telegram in seiner jüngsten Testflight-Version die Option „Nachrichten mit Siri ankündigen“ integriert, die Apple im Oktober 2019 mit iOS 13.2 eingeführt hat.





System-Funktion bislang nur für Apple-Apps

Bei „Nachrichten mit Siri ankündigen“ handelt es sich um eine System-Funktion, die neu eingehende Nachrichten automatisch auf kompatiblen Kopfhörern vorlesen kann. Das iPhone selbst macht seit der Ausgabe von iOS 13.2 beim ersten Verbinden kompatibler Kopfhörer auf die neue Funktion aufmerksam, die sich mit Apples AirPods Kophörern, den AirPods Pro und ausgewählten Beats-Modellen nutzen lässt.

Die Funktion, die sich in der Bahn, beim Joggen oder in der Bücherei anbietet, gestattet Siri neu eingehende Nachrichten vorzulesen, ohne dass iPad oder iPhone dafür entsperrt werden müssen.

Abgelegt hat Apple die Einstellungen dazu in im Bereich Einstellungen > Siri & Suchen > Nachrichten ankündigen. Hier kann festgelegt werden, welche der mit der Funktion grundsätzlich kompatiblen Apps diese auch nutzen sollen. Zudem lässt sich für Apples Nachrichten-App auch wählen wessen Nachrichten (Favoriten, Benutzte, Kontakte, Alle) angekündigt werden sollen.

Telegram mit An/Aus-Schalter

Telegram erlaubt diese granulare Kontrolle in der ersten Implementierung der neuen Funktion noch nicht sondern bietet sich wie die Hoe-App lediglich mit einem An/Aus-Schalter in den Einstelllungen an und übergibt Siri so alle oder keine der neu eingehenden Nachrichten.

Das offizielle TestFlight-Programm des Messengers Telegram ist aktuell bis auf den letzten Platz gefüllt, es ist jedoch davon auszugehen, dass das neue Feature schon im nächsten App Store-Update des WhatsApp-Konkurrenten erhältlich sein wird. Nach Angaben aktiver Beta-Tester Wurden neue TestFlight-Funktionen stets zügig in die App Store-Version der Anwendung integriert.