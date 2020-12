Since I: iPhone-App erinnert an wichtige Ereignisse

Die komplett kostenlos erhältliche iPhone-Applikation Since I ist ein ganz netter Download, dessen Einsatzzweck so vielfältig ausfallen kann, dass eine genaue Zuordnung nicht leicht fällt. Since I ist am besten als gut durchdachte und angenehm professionell umgesetzte Countdown-App beschrieben, die ihr mit euch wichtigen Ereignissen füttern könnt.

Neben Geburtstagen, Jahrestagen und Jubiläen dürfe hier auch Medaillen-Auszeichnungen, der erste Kuss, die letzte Zigarette, die Geburt der Zwillinge, der Abschluss des letzten John Irving-Romans und der bevorstehende Urlaub vermerkt werden.

Bevorstehende und zurückliegenden Events

Since I listet die notierten Ereignisse dann chronologisch sortiert und gegliedert in bevorstehende und zurückliegenden Events denen ein Foto zugeordnet werden kann. Ihr könnt dabei selbst bestimmen, in welcher Größe die App eure Einträge listen soll und festlegen, welche Art von Counter den Abstand zum heutigen Tag darstellen sollen. Zur Auswahl stehen Jahre-Monate-Tage, Monate-Tage-Stunden und Tage-Stunden-Minuten.

Optimiert für iOS 14 unterstützt Since I selbstverständlich auch das neue Widget-System und bietet Widget-Ausgaben für alle drei von iOS 14 akzeptierten Formate an.

Auch minimales Tagebuch

Die Anwendung erlaubt das Teilen eurer Events, kann euch auf Wunsch an einzelne Einträge erinnern und Einträge mit Wiederholungen erstellen. Letztgenannte können sich nicht nur alle zwei Wochen oder monatlich wiederholen sondern lassen sich mit individuellen Intervallen ausstatten.

Since I gestattet das Anlegen beliebig vieler Events und lässt sich, wem Foto und Datum ausreichen, auch als abgespecktes Tagebuch einsetzen.

Uns gefällt das kostenlose, Account-freie Projekt von Aleksei Getman, gerade weil sich die App auf eine Nische konzentriert und nicht alles halbherzig, sondern eine Sache richtig machen möchte. Für einen Abzug in der B-Note sorgt der noch fehlende Dunkelmodus.