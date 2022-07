Nachfolger des 9-Euro-Ticket: Verkehrsunternehmen schlagen 69 Euro vor

Einem ergänzenden Bericht der Tagesschau zufolge zeigt sich das Bundesverkehrsministerium von diesem Vorschlag jedoch wenig begeistert. Das Ticket sei zwar mit mehr als 31 Millionen Verkäufen ein Riesenerfolg, doch müsse man den Effekt zunächst genauer analysieren und auch erörtern, was der größte Anreiz im Zusammenhang mit dem Angebot sei. Eines scheint jedenfalls jetzt schon sicher. Es wird bei den drei Monaten bleiben, in denen das 9-Euro-Ticket erhältlich ist. Eine Finanzierung über diesen Zeitraum hinaus sei schlicht nicht möglich.

Die Branche sieht sich demnach in der Lage, ein solches Angebot bis zum 1. September umzusetzen. Allerdings wollen die Verkehrsunternehmer damit verbunden auch Geld sehen und beziffern die anfallenden Kosten mit rund zwei Milliarden Euro im Jahr. Dergleichen könne in diesem Jahr noch über den von der Politik abgesegneten Rettungsschirm für Verkehrsunternehmen finanziert werden, für das kommende Jahr müsse man jedoch eine neue Regelung finden.

