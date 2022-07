IKEA SYMFONISK Wandlautsprecher und Tischleuchten günstiger

Die SYMFONISK-Wandlautsprecher können sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgehängt werden und lassen sich als klassische Sonos-Lautsprecher per App steuern, wobei zahlreiche Musikdienste und Radiosender unterstützt werden. Alternativ lassen sich die Geräte auch von Apple-Geräten aus direkt über AirPlay 2 ansprechen, ebenso wird Spotify Connect und damit die direkte Wiedergabe vom Spotify in Verbindung mit Möglichkeit zur Fernbedienung über die Spotify-App unterstützt. Hat man zwei der SYMFONISK-Bilderrahmen an der Wand hängen, kann man diese zu einem Stereoset koppeln.

Wie zuletzt im November ist der SYMFONISK Rahmen mit WiFi-Speaker aktuell in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 149 Euro statt 179 Euro erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen flachen Lautsprecher in Form eines Wandbilds, der im vergangenen Jahr vorstellt wurde und für den optional zahlreiche unterschiedliche Designs zu Preisen ab 25 Euro als Erweiterung angeboten werden.

IKEA bietet aktuell verschiedene Lautsprecher aus der in Kooperation mit Sonos entstandenen Produktreihe SYMFONISK als „IKEA-Family-Angebot“ günstiger an. Um von den Vorteilen zu profitieren, ist lediglich eine kostenlose Registrierung beim IKEA-Family-Programm erforderlich.

